Hospital Mãe de Deus conclui transferência de pacientes

remoção começou na manhã de sábado (4), após a água invadir a avenida José de Alencar, em frente à instituição. O Hospital Mãe de Deus encerrou, às 20h deste domingo (5) a transferência de todos os pacientes que estavam internados na instituição. A(4), após a água invadir a avenida José de Alencar, em frente à instituição.

No primeiro momento, foram retirados do hospital os pacientes da Emergência. A instituição informou que nos próximos dias será organizado o processo de retomada das operações.

Confira na íntegra a nota do Hospital Mãe de Deus:

O Hospital Mãe de Deus informa que encerrou, às 20h deste domingo (05), a transferência de todos os pacientes que estavam internados na instituição.

Diante da maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, nosso bairro foi muito afetado, o que impactou a continuidade da operação do hospital, em razão da falta de energia e água.

Desde sábado pela manhã, executamos de maneira estruturada e organizada um plano de desocupação do hospital, garantindo a segurança dos pacientes, seus familiares e todos os demais envolvidos.

No momento mais difícil da nossa história de 45 anos, reconhecemos profundamente os nossos colaboradores e profissionais que se mantiveram firmes até que todos os pacientes estivessem em segurança. O Hospital Mãe de Deus reforça também o agradecimento e o apoio de todos os órgãos públicos e instituições neste processo: hospitais, Gabinete de Crise do Estado e Prefeitura de Porto Alegre, do exército, parceiros e voluntários, enfim, todos os envolvidos direta ou indiretamente.

Nos próximos dias, vamos trabalhar para organizar a retomada da operação, cumprindo a missão de acolher o próximo com o cuidado, a qualidade e a atenção que marcam nossa trajetória. Esses valores, que estão nas raízes da Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo-Scalabrinianas, fundada há 128 anos, por São João Batista Scalabrini, guiam o nosso trabalho todos os dias.





Porto Alegre, 5 de maio de 2024, 20h