Ônibus com saídas de Gravataí e Cachoeirinha para Porto Alegre estão suspensos

Com a falta de acesso e demanda, cidades da região metropolitana tomaram decisões similares à de Porto Alegre, onde a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) divulgou que os ônibus de Porto Alegre estão operando com horários de sábado nesta segunda-feira (6). Em Gravataí e Cachoeirinha, as empresas de transporte público Sogil e Transcal informaram que as viagens para Porto Alegre estão suspensas devido ao bloqueio de vias. Em Gravataí, na área com cobertura pela Sogil, estão sem atendimento as linhas municipais Morungava, Betânia, Palermo e Morro Agudo, e de forma parcial as linhas Costa do Ipiranga, Santa Tecla, Vila Rica, Mato Alto e Cavalhada. As viagens para Cachoeirinha operam somente até a parada 52, e para Canoas, somente até o Canoas Shopping. Já na área em que o transporte é realizado pela Transcal, as viagens com sentido à Cachoeirinha estão ocorrendo parcialmente, também até a parada 52 em ambos os sentidos. Em Alvorada, o transporte segue a grade de horários de sábado, com diversas alterações de acordo com a empresa de transporte Soul. Todas as linhas da cidade estão finalizando a viagem no Terminal IAPI, onde a empresa está realizando baldeação com outro veículo até a avenida Cristóvão Colombo, próximo do Hospital Conceição. O funcionamento das linhas será encerrado às 22h. Há alteração de itinerário nas linhas Jardim Alvorada e Intersul que deixará de atender parcialmente a rua Graça Aranha. As linhas Umbu e Salomé serão unificadas e a linha Americana foram totalmente suspensas, assim como as linhas via avenida Sertório. Para quem vem de Viamão, as linhas operarão em horário normal, com desvios apenas nos trechos da capital. As linhas com final da rota na Rodoviária foram remanejadas para o Largo Zumbi dos Palmares, Linhas Ipiranga/José de Alencar/Barra Shopping irão somente para a Avenida Ipiranga até o Shopping Praia de Belas e as linhas via Cairu/Farrapos realizarão desvios pela inacessibilidade destas vias. Para os municípios cujo transporte para a Capital é realizado por trem, a Trensurb informou que as viagens seguem suspensas por tempo indeterminado.