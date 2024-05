Ônibus de Porto Alegre operam com horários de sábado por falta de demanda

Os ônibus de Porto Alegre estão operando com horários de sábado nesta segunda-feira (6). Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a alteração acontece por conta da redução de demanda de passageiros. Algumas linhas de Porto Alegre, como as que circulam pelas avenidas Protásio Alves e Osvaldo Aranha, sofreram alterações em razão dos alagamentos e não estavam chegando no Centro Histórico de Porto Alegre. Os ônibus não estão chegando até os terminais da Praça Parobé e Rui Barbosa.

Em razão dos desvios causados pelos alagamentos, alguns pontos foram alterados. As linhas 605, 701, 705.2, 703, 704, 704.1 e 718 estão desativadas. Os passageiros devem consultar pelos aplicativo Citamobi e Moovit os horários das linhas. A EPTC informa que os itinerários poderão ser modificados de acordo com a condição dos alagamentos.

Aqueles que precisem utilizar o transporte coletivo de eixos que não estão listados devem entrar em contato pelo aplicativo 156+POA ou pelos telefones 156 e 118 do Atendimento ao Cidadão para receber informações específicas sobre os itinerários das linhas. As informações serão atualizadas, em tempo real, pelo perfil da EPTC na rede X (o antigo Twitter) e no Threads.

As linhas dos terminais Rui Barbosa e Parobé seguem pela avenida Cristóvão Colombo, Alberto Bins, rua Coronel Vicente, avenida Independência, retorno na praça Dom Feliciano, Independência, Ramiro, Cristóvão e retorno ao bairro. As linhas da rua Uruguai seguem à esquerda na avenida Loureiro da Silva até o Açorianos.

Os ônibus que acessariam o Túnel da Conceição, vindas das avenidas Osvaldo Aranha e Protásio Alves, entram à esquerda na Sarmento Leite, direita na Luiz Englert, Paulo Gama e Osvaldo Aranha de novo. As linhas com terminais na avenida Salgado e Borges de Medeiros utilizam as avenidas Loureiro da Silva, João Pessoa e Azenha para voltar à zona Sul de Porto Alegre. Na área do Centro, operação dos ônibus é normal.

As linhas da zona Leste que acessariam o Túnel da Conceição seguem até o viaduto Dona Leopoldina retornando ao bairro pela João Pessoa. As que circulam pelo eixo Cascatinha, sentido bairro/Centro, seguem pela Erico Verissimo, Venâncio Aires e João Pessoa. No sentido Centro/ bairro segue o mesmo itinerário saindo pela João Pessoa e seguindo o sentido inverso. Veículos do eixo Beira-Rio, no sentido bairro/Centro, seguem pela Icaraí, avenida Divisa, Cruzeiro, Azenha, João Pessoa, Viaduto João Pessoa, Lima e Silva, Fernando Machado, Borges de Medeiros. No sentido Centro/bairro, Salgado Filho, João Pessoa, Azenha, Divisa e Icaraí.



Os ônibus T1 sentido norte/sul segue até o Praia de Belas. T2,T2A, sentido Sul/norte, terão saída na Praia de Belas, entram na rua Múcio Teixeira, José de Alencar à esquerda seguindo o itinerário normal até o viaduto Utzig. No sentido norte/sul, o desvio começa pelo Viaduto Utzig seguindo o inverso. T3 Sul/Norte segue até a Cristóvão e no sentido contrário com saída na Cristovão.

As linhas T5 sul/norte saída da Praia de Belas, Ipiranga, convertendo na Mucio Teixeira, José de Alencar, seguem o itinerário normal até a rua Garibaldi, Independência, Ramiro Barcelos, Cristovão Colombo até o viaduto José Eduardo Utzig. No sentido norte e sul, os ônibus seguem o itinerário saindo da elevada da Utzig e utlizam o mesmo desvio até a avenida Praia de Belas. T11 e T12 seguem até o viaduto Utzig e retorna para a região Sul. T4 tem trajeto normal até a avenida Icaraí, dobrando à direita na Pedro Américo Leal e Diário de Notícias.