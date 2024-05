Hospital Mãe de Deus fecha emergência e transfere parte dos pacientes

O Hospital Mãe de Deus, em razão do agravamento da inundação do bairro Menino Deus, onde está localizado, em Porto Alegre, e pelo alagamento do acesso à instituição, por questões de segurança, informa que a Emergência foi temporariamente fechada.

A instituição decidiu também transferir parte dos pacientes para outros hospitais por questão de segurança. De acordo com a assessoria de comunicação da instituição de saúde, não se trata de uma evacuação total do prédio, e sim de casos pontuais. Ao Jornal do Comércio, a assessoria disse que se trata de uma medida preventiva em função do avanço das águas do Guaíba.

Confira a nota divulgada pela direção do hospital

O Hospital Mãe de Deus informa que, diante do agravamento da inundação do bairro onde está localizado, desde hoje pela manhã está transferindo pacientes, iniciando pelos casos mais graves, para outras instituições de saúde da Capital.



A Emergência segue temporariamente fechada para ingresso. O hospital tem insumos e equipe técnica para atender os cerca de 200 pacientes que estão atualmente internados na instituição. A principal preocupação no momento é a garantia da energia elétrica para que os atendimentos possam ser mantidos.



Neste momento delicado, a instituição reforça o agradecimento ao apoio de todos os hospitais e demais instituições, ao Gabinete de Crise da Prefeitura que está fazendo a interlocução através do secretário da saúde do município, Fernando Ritter, e todos os colaboradores e demais profissionais.