Confira as rodovias bloqueadas no RS e onde o trânsito já foi liberado

As rodovias gaúchas seguem com trechos bloqueados na manhã desta segunda-feira (6). Equipes do Daer, DNIT e concessionárias trabalham na recuperação de pistas e pontes atingidas pelas enchentes, deslizamentos de barreiras, queda de cabeceiras e outros problemas. Pelo menos 110 trechos em 58 rodovias estaduais seguem com bloqueios totais e parciais. As estradas federais também registram interrupções.



. A orientação segue para que os motoristas só façam viagens quando realmente for necessário.



A rodovia RSC-287 teve mais um trecho liberado para circulação de veículos na noite de domingo (5) no km 155, entre Novo Cabrais e Candelária. A concessionária Rota de Santa Maria trabalha na rodovia.



Outro trecho liberado foi a ERS-122, entre os km 103 e 115, entre Flores da Cunha e Antônio Prado. O trânsito é orientado pela equipe da concessionária CSG, em pare e siga, e a passagem dos veículos é acompanhada por viatura do Serviço de Atendimento ao Usuário.

Pontos com bloqueio nas rodovias de concessão da CCR ViaSul:

BR-386

Entre os kms 249 e 347 (Soledade a Estrela): Bloqueio total da rodovia em ambos os sentidos;

Do km 327 ao 348 (Marques de Souza a Lajeado): Liberação da pista Sul (sentido capital) EXCLUSIVAMENTE PARA FLUXO LOCAL;

Km 349 (Lajeado): liberado tráfego em contrafluxo SOMENTE VEÍCULOS AUTORIZADOS EM CARÁTER EMERGENCIAL na ponte seca, na pista Sul (sentido capital);

Km 350 (Estrela): liberado tráfego em contrafluxo SOMENTE VEÍCULOS AUTORIZADOS EM CARÁTER EMERGENCIAL na ponte sobre Rio Taquari, na pista Sul (sentido capital). Liberado fluxo de pedestres e ciclistas, pela pista Sul (sentido capital);

Km 351 (Estrela): liberado fluxo na ponte sobre o Arroio Boa Vista, em ambos os sentidos;

Km 425 (Montenegro): bloqueio total em ambos os sentidos da rodovia na praça de pedágio devido alagamento;

Km 429 (Nova Santa Rita): bloqueio total da pista Norte (sentido interior) devido alagamento;

Km 440 (Canoas): Bloqueio total em ambos os sentidos devido alagamento;



BR-448

Km 10 (Canoas): Bloqueio da alça de acesso à BR-386 pela pista Norte (sentido Nova Santa Rita);

Km 12 (Canoas): bloqueio total ambos os sentidos devido alagamento;

Km 22 (Porto Alegre): bloqueio da alça de acesso à Freeway pela pista Sul (sentido capital);



Freeway

Km 83 (Cachoeirinha): bloqueio das alças na pista Leste (sentido litoral);

Km 86 (Cachoeirinha): bloqueio do acesso à cidade em ambos os sentidos;

Km 86 Cachoeirinha): bloqueio do acesso à Avenida Assis Brasil, em ambos os sentidos;

Km 92 (Porto Alegre): bloqueio total da pista Oeste (sentido capital);

Km 92 (Porto Alegre): bloqueio da alça de acesso ao aeroporto;

Km 92 (Porto Alegre): bloqueio da alça de acesso à Freeway pista Leste (sentido litoral);

Km 96 (Porto Alegre): fechamento do acesso ao vão móvel pela pista Oeste (sentido capital) devido fechamento de comporta;

Km 97 (Porto Alegre): Bloqueio total em ambos os sentidos no vão móvel devido alagamento no entorno.



Rodovias de concessão da CSG no Vale do Caí e na Serra Gaúcha:

ERS-122, entre os km 39 e 51, de Nova Milano (Farroupilha) a São Vendelino: bloqueio total devido à queda de barreiras e rompimento de pista.



Pontos liberados

ERS-122, entre os km 103 e 115, entre Flores da Cunha e Antônio Prado. Trânsito orientado pela equipe da concessionária, em pare e siga, e a passagem dos veículos é acompanhada por viatura do Serviço de Atendimento ao Usuário da CSG.

•ERS-122, dos km 0 ao 39, entre Portão a São Vendelino

•ERS-446, dos km 0 ao 14, entre Carlos Barbosa e São Vendelino

•RSC-287, dos km 0 ao 21, entre Montenegro e São Leopoldo

•ERS-240, dos km 0 ao 33, entre Montenegro e São Leopoldo



Confira a situação nas rodovias estaduais:

Confira a situação nas rodovias federais: