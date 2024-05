Em meio à enchente histórica, Lula voltará ao RS neste domingo

O presidente Lula voltará a visitar o Rio Grande do Sul neste domingo (5). O anúncio foi feito pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, na tarde deste sábado (4), na Famurs. Segundo Pimenta, a comitiva presidencial contará com nove ministros, entre eles Fernando Haddad, da Fazenda, e Waldez Góes, da Integração Nacional.

"O presidente Lula agora há pouco confirmou a sua vinda ao Rio Grande do Sul no domingo. Vem com uma forte presença do governo, especialmente para reunir com o governador para ampliar o compromisso e determinação do governo federal em apoiar o Rio Grande do Sul nesse momento dramático. Estamos em um momento ainda muito difícil, a prioridade nas próximas horas é o trabalho de salvamento", afirmou Pimenta em vídeo divulgado pela sua comunicação.

visitado regiões afetadas pelas chuvas O presidente haviana última quinta-feira (2). A previsão é que a comitiva de Lula chegue ao Estado às 10h30min de domingo.

Pimenta estima que as ações de resgate de pessoas pelo Estado deverão se estender talvez até segunda-feira. O foco das ações, a partir de agora, são os municípios de Eldorado do Sul e Canoas, onde a situação das cheias é mais grave. Segundo ele, quase 10 mil salvamentos já foram feitos nos últimos dias.

Mais de 2 mil profissionais integrados atuam em operações de resgate, suporte com suprimentos e medicamentos a áreas isoladas por quedas de barreiras, pontes e estradas. São centenas de botes salva-vidas e 32 helicópteros do governo gaúcho, União e outros Estados.

"A partir desse momento que nós concluímos a etapa do resgate e salvamento de vidas, vai começar a outra fase, que é a fase do restabelecimento e da reconstrução. Só unidades de Saúde, nós já temos mais de 100 registros de unidades danificadas ou atingidas. Então, em vez de os prefeitos terem de ir até Brasília, nós vamos ter aqui no escritório uma porta para que os secretários de Saúde, as prefeituras, possam tratar do assunto aqui. Da mesma forma na Habitação, na Educação", afirmou o ministro.

De acordo com ele, será necessário também um longo caminho para o restabelecimento da atividade econômica no Estado." Nós temos perdas que aconteceram no campo, nós temos grandes produtores, nós temos pequenos produtores. Nós temos agroindústrias, nós temos os pequenos estabelecimentos comerciais e industriais das cidades. Então, esse é um trabalho que vai ser longo".



A partir do escritório do governo federal montado em Porto Alegre, a ideia é ajudar as prefeituras na elaboração dos planos de trabalho. E quanto mais ele for feito dentro daquilo que a legislação estabelece, mais rápida é a aprovação. Estão sendo montados três núcleos operacionais. Um em Porto Alegre, outro no Vale do Taquari e outro em Santa Maria, para a orientação das prefeituras na elaboração dos planos de trabalho para recuperar pontes, estradas, ruas, parques, praças, unidades de saúde, escolas e toda a estrutura de desenvolvimento das cidades.

"E temos toda a parte de habitação, uma outra parte bastante complexa. Tanto habitações em área urbana como em área rural. E temos um outro capítulo, que é a atividade econômica. Nós temos muitas lavouras que estavam praticamente prontas para serem curiosas que foram atingidas. Nós temos empresas que geram emprego, que perdem a sua capacidade de trabalho, que precisam de apoio", avaliou Pimenta, antes de seguir para o 3º Regimento de Cavalaria da Montada, onde participaria de reunião com o governador, Eduardo Leite, o secretário Arthur Lemos, o ministro da Integração Nacional, Waldez Góes, e o presidente da Conab, Edegar Pretto.