Guaíba chega a 5,19m em sua maior cheia da história

Porto Alegre vive dias que irão ficar para a história. Às 13h deste sábado (4), o nível do Guaíba chegou a 5,16m, conforme dado disponibilizado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e pela Agência Nacional de Águas. O nível supera em 40cm o recorde histórico anterior, registrado na enchente de 1941.

Às 8h, a medição indicava 5,02m. Às 10h, estava em 5,04m e, às 11h, batia em 5,08m. Ao meio dia, a medição apontava 5,09m. Às 13h, estava em 5,10m e, às 15h, chegou em 5,16m. No fim da tarde, às 17h, o registro foi de 5,19m. Ou seja, em sete horas, a cota aumentou em 17cm.

As ruas do Centro Histórico estão alagadas e a água avança para dentro dos bairros mais próximos à orla, como Menino Deus, Ipanema, Guaruja, Ponta Grossa e Lami.

Confira as 5 maiores cheias da história do Guaíba:

Em meio à cheia, a evacuação das áreas do Centro Histórico mudaram o cenário da região tradicionalmente muito movimentada na manhã deste sábado. Poucas pessoas eram vistas circulando pelas ruas tomadas pelas águas.

Na região do Sarandi, a preocupação das autoridades é com o, ao lado da Fiergs. A prefeitura lançou um alerta para que as comunidadesdo entorno deixem o local.

Além disso, com o avanço da água, estações do Dmae ficaram submersas o que fez com que o departamentoMoinhos de Vento, São João e Tristeza. A suspensão dos trabalhos se dá em razão do alagamento das estações de bombeamento de água bruta (Ebabs) que ficam localizadas na avenida Voluntários da Pátria e Padre Cacique, respectivamente.