Três estações de tratamento de água do Dmae estão paradas devido a alagamentos

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre informa que foi necessário suspender as operações das Estações de Tratamento de Água (Etas) Moinhos de Vento, São João e Tristeza, na manhã deste sábado (4). A suspensão dos trabalhos se dá em razão do alagamento das estações de bombeamento de água bruta (Ebabs), que ficam localizadas na avenida Voluntários da Pátria e Padre Cacique, respectivamente. Em nota, a prefeitura de Porto Alegre explica que as Ebabs são as responsáveis pela captação da água para tratamento. Não há previsão de retomada da operação.