Em meio à cheia histórica do Guaíba, Zona Sul da Capital sofre com alagamentos

O dia 3 de maio de 2024 já está na história como um dos mais tristes capítulos da bicentenária história da capital do Rio Grande do Sul. Com o Lago Guaíba alcançando os 4,58m no Cais Mauá até às 19h desta sexta-feira (3) e cada vez se aproximando mais de sua cota recorde - os 4,76m da enchente de 1941 -, praticamente todas as regiões da cidade apresentam pontos de alagamento. Na Zona Sul, um dos trechos que mais chamam atenção é a Orla de Ipanema.

A reportagem do JC foi até a região durante a tarde desta sexta e se deparou com as águas inundando a avenida Guaíba - principalmente no cruzamento com a av. Osvaldo Cruz -, invadindo residências e obrigando o fechamento de comércios. Segundo relatos de moradores locais, esta foi a maior enchente do lago em muito tempo.

“Moro há anos na Zona Sul e nunca vi nada igual”

Esta era frase mais repetida por todos aqueles que acompanhavam assombrados ou impressionados, a progressiva elevação do Guaíba. Para Katia Moura, 52 anos, o que mais tem gerado medo é a forma repentina como tudo está acontecendo. Conforme ela explica, o lago apresentou grande elevação em pouquíssimas horas, o que pegou alguns residentes de surpresa.

“Sabíamos que o Guaíba ia subir e poderia alcançar as residências, porém, a forma como tudo se sucedeu... Até a manhã de hoje (sexta-feira) ainda dava para enxergar a areia da orla e, agora, algumas regiões da avenida estão intransitáveis. Nesse momento, minha casa ainda está segura, mas não sabemos como será o dia de amanhã e isso assusta”, completa.

Ricardo Muller, 45 anos, mora na mesma residência, localizada no bairro Cristal, durante toda a vida. De acordo com ele, as águas do Guaíba nunca foram uma preocupação, já que, em crise alguma elas chegaram lá. Contudo, circula entre os moradores uma simulação de que, se o lago atingir 5m, a casa será um dos pontos afetados.

“Minha avó contava que, em 1941, o Guaíba chegou no portão, mas não adentrou a residência. Hoje, com a iminência de que isso ocorra, estamos muito preocupados e, o pior é que não podemos fazer nada além de esperar”, destaca.

Em meio aos caos, também tinha quem procurasse um alento. No início da av. Guaíba, junto à rua Dea Coufal, preenchiam o cenário vários pescadores que, com o lago em um nível histórico, viram uma boa oportunidade para trabalho. Conforme enfatizaram para a reportagem, a enchente trouxe muitos peixes grandes para próximo da orla, algo difícil de acontecer em dias normais.