Cidades do RS começam a recolher doações para atingidos pelas chuvas

A Defesa Civil atualizou, nesta quinta-feira (2), para 13 o número de óbitos e para 21 desaparecidos devido às chuvas que atingem o Estado desde o fim de semana. Mais de 8 mil gaúchos deixaram suas casas por causa das cheias de rios e deslizamentos de terra. Há 3.079 pessoas em abrigos, enquanto 5.257 estão desalojadas.

Em razão disso, as prefeituras das cidades mais afetadas pelas chuvas no Estado começaram a divulgar em seus canais oficiais que estão coletando doações para ajudar as famílias prejudicadas pelos temporais.



Veja abaixo os itens que os municípios estão recolhendo e onde entregar as doações:



Santa Maria: alimentos não perecíveis, material de higiene e limpeza, roupas e calçados para adultos e crianças. Local: Secretaria de Desenvolvimento Social (R. Tuiuti, 1586, Centro de Santa Maria).



Pantano Grande: alimentos não perecíveis, material de higiene e limpeza, agasalhos, colchões e cobertores. Local: Quiosque da Praça (Praça Érico Mário Raabe).



Itaara: roupas, calçados, alimentos não perecíveis e produtos de limpeza. Local: Centro de Convivência Itaara.



Salvador do Sul: alimentos não perecíveis. Local: Ginásio Municipal de Salvador do Sul (R. do Parque Mun., Centro de Salvador do Sul).

Santa Cruz do Sul: alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene e agasalhos. Local: Centro de eventos no parque da Oktoberfest (R. Galvão Costa, 755, Centro de Santa Cruz do Sul).

Gravataí: coberta e colchões. Locais: sede da prefeitura, Central da Polícia Civil de Gravataí, Corpo de Bombeiros e Escola Adventista de Gravataí.

Bom Princípio: a prefeitura disponibilizou uma chave pix da ONG Baleia do Bem, que está arrecadando recursos para cidade. CNPJ: 28673893000/55. A cidade também está recolhendo produtos de higiene pessoal (escovas de dente, sabonete e creme dental), toalhas de banho e alimentos (lanches). Local: Centro De Convivência Bom Princípio (R. Augusto Vicente Steffen, 360, Centro de Bom Princípio)

Capela Santana: alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, cobertores e colchões. Local: CRAS (R. Mena Rodrigues da Silva, 69, - Bairro Imigrantes)

São Sebastião do Caí: alimentos não perecíveis, kits de higiene e limpeza, toalhas de banho, roupas de cama e colchões. Local: Centro Recreativo da Terceira Idade (R. Limeiras, 283, Residencial Laux).

Canoas: alimentos não perecíveis, roupas calçados, cobertores e produtos de higiene. Local: Defesa Civil (R. Bandeirantes, 450, Nossa Senhora das Graças).



A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que ainda não está recebendo doações para os municípios atingidos pelas enchentes. O órgão comunicou que, no momento, todos os recursos humanos e materiais estão sendo empregados nas buscas e resgates de pessoas ainda em situação de risco de vida, bem como na retirada de pessoas de áreas alagadas ou com risco de deslizamento.