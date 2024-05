Viagens intermunicipais são suspensas devido a bloqueios de estradas

chuvas intermitentes que atingem o Rio Grande do Sul desde a segunda-feira (29) impactam também na operação dos ônibus na Rodoviária de Porto Alegre, que ficou praticamente parada na manhã desta quarta-feira (01/05). Com Asdesde a segunda-feira (29) impactam também na, que ficou praticamente(01/05). Com várias estradas bloqueadas totalmente ou parcialmente , as viagens foram suspensas aos poucos.

De acordo com o gerente de operações da Rodoviária de Porto Alegre, Jorge Rosa, os horários dos ônibus, em função do mau tempo, foram sendo suspensos aos poucos devido às quedas de barreiras nas estradas gaúchas e isso foi se intensificando. “Hoje, nós estamos praticamente parados”, relata. Por exemplo, quem quer ir para Santa Maria tem que fazer um trajeto que passa por Pelotas, o que representa aproximadamente 10 horas na estrada.



O gerente de operações informa que as pessoas que compraram bilhetes com antecedência podem ficar tranquilas porque será feito o ressarcimento desses valores ou a troca da viagem daqueles que quiserem. Ele diz que são pouquíssimas as cidades com linhas de ônibus funcionando no momento. Rosa explica que a rodoviária funciona 24 horas e os serviços de encomendas e de guardar bagagens estão funcionando. “O maior transtorno é dos passageiros. Esta é a terceira vez que a rodoviária para as suas atividades. A última vez, não faz nem oito meses”, acrescenta.