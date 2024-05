Nível do Guaíba está subindo gradativamente, alerta Defesa Civil

A Defesa Civil de Porto Alegre informa que as águas do Guaíba estão subindo gradativamente. A análise realizada na manhã desta quarta-feira (1) foi comprovada através da régua automática do nível das águas. Segundo a medição realizada nesta manhã no Cais Mauá, o Guaíba estava em 1,85m às 8h15min. A cota de alerta é acionada quando o nível chega a 2,50m e a de inundação em 3m.

As autoridades estão monitorando atentamente e informam que até o momento não receberam chamados de moradores da região das Ilhas. Durante o dia, haverá ronda no local para monitorar a situação.

A prefeitura de Porto Alegre também reforçou as suas ações a partir da noite desta terça-feira (30) de orientação à população que reside nas áreas de risco para deslizamento. Durante o dia, moradores do Extremo Sul precisaram ser retirados de suas casas nos bairros Aberta dos Morros e Ponta Grossa.

Segundo a Defesa Civil Municipal, o número de chamados emergenciais registrados por meio do número 199 reduziu significativamente nas últimas horas. O alerta continua, uma vez que as chuvas continuam no Rio Grande do Sul.