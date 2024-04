Chuva suspende atividades e causa prejuízos em arquivo geral da UFSM

O Departamento de Arquivo Geral (DAG) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), na região central do Estado, ficou alagado devido as fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (30). Em vídeo divulgado, é possível ver a equipe do departamento com água na altura da barriga enquanto diversas pastas de documentos boiavam pela sala. Mais cedo nesta terça, a UFSM suspendeu as aulas para manter a segurança da comunidade acadêmica.

O arquivo que ficou alagado, no prédio da Reitoria da universidade, guarda documentos administrativos, como pastas de Recursos Humanos (RH), acadêmicos, financeiro e processos. No vídeo, uma funcionária lamenta que, além dos documentos, uma scanner nova se perdeu. A UFSM informou que o "subsolo da reitoria está alagado, com possíveis perdas do arquivo geral da instituição e será necessário auxílio de voluntários para recuperação".

De acordo com a diretora do DAG, Débora Flores, a água começou a subir no subsolo da reitoria por volta das 10h30min, atingindo o arquivo. "Em questão de 30 minutos a água já tinha subido muito", relatou Débora. Em nota, o departamento informou que o acervo "ficou totalmente imerso e comprometido". Uma força tarefa foi montada para a retirada dos materiais, mas o trabalho foi interrompido para garantir a segurança dos servidores. "Neste momento, a UFSM trabalha para a retirada da água do subsolo. E a partir disso, uma nova força tarefa atuará na secagem e restauração dos materiais. Todo o esforço necessário para a recuperação da história da UFSM será feito", complementa a nota.

De acordo com Vinícius Mitto Navarro, arquivista e ex-presidente da Associação dos Arquivistas do RS, é necessário que os arquivos estejam nos subsolos das instituições por conta do "peso". Na visão dele, a segurança passa pelo ambiente virtual. "Os documentos tem que nascer, transitar e morrer no digital. Os arquivos físicos devem ficar mais restritos aos documentos históricos. É muito triste o que está acontecendo na UFSM, tem o curso de arquivologia mais antigo do Brasil", disse.

A Universidade informou, ainda, que o ambiente virtual do Moodle necessitará ficar fora do ar e que o Restaurante Universitário fará a distribuição de kits para moradores da Casa do Estudante para jantar desta terça e café de quarta-feira, até que a energia seja reestabelecida. A ⁠Internet e Portais Institucionais da UFSM estão fora do ar.

Hospital Universitário de Santa Maria cancela cirurgias eletivas temporariamente



Devido às fortes chuvas que atingiram Santa Maria, desde a madrugada desta terça-feira (30), o Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) suspendeu as cirurgias eletivas, mantendo as cirurgias de emergência em espaços que não foram afetados.

Alguns pacientes nas enfermarias estão sendo deslocados para outros espaços. As consultas ambulatoriais também foram suspensas até a normalização.