Em live, governador Eduardo Leite alerta para enchentes no RS

especialmente nas regiões norte e centro do território. Na manhã desta terça-feira, a elevação do nível do Rio Taquari já causou estragos, como a destruição de uma ponte na cidade de Santa Tereza. Em uma live nas redes sociais, realizada no início da tarde desta terça-feira (30), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) alertou para a possibilidade de mais enchentes e enxurradas no Estado até sexta-feira,.

"As pontes e estradas são construídas para uma 'média' do tempo, não para situações extremas, como as que estão acontecendo. Por isso, peço que as pessoas se coloquem em segurança, só façam deslocamentos estritamente necessários. Não queremos perder vidas", disse Leite.

O governador afirmou, ainda, que acionou a defesa civil e as prefeituras das cidades mais atingidas para a remoção de famílias. Equipes de resgate e as Forças Armadas também foram acionadas. "As aeronaves vão voar quando for possível, as Forças Armadas, Comando Militar do Sul, Brigada Militar e Bombeiros estão em campo, mas, mesmo reunindo todo o efetivo, não conseguimos estar em todos os lugares", lamentou o governador.

No município de Estrela, o nível do Taquari já está acima da cota de inundação. "Já choveu mais de 300 milímetros e vai chover mais". Até sexta-feira, pode chover até 400 milímetros nas cidades da região central e região norte.

Apesar disso, o governador ressaltou que a tendência não é de elevação bruta, como aconteceu em setembro do ano passado, fenômeno que deixou mais de 50 mortos no Estado. "É algo mais parecido com o que vimos em novembro, mas ainda assim pode afetar muitas pessoas. O solo está encharcado. Temos muitas regiões de encostas que estão sofrendo deslizamentos. Pedimos que as pessoas acompanhem e acreditem nos alertos", alertou.

Leite encerrou a live afirmando que vai discutir com a Secretaria Estadual de Educação a suspensão das aulas nas regiões mais afetadas. "Vamos avaliar se suspendemos em todo o Estado ou só nas regiões com mais risco. Na região sul e na fronteira sul é provável que o pior já tenha passado", ponderou. Ele recomendou que os pais não levem as crianças à escola se for arriscado. Durante a transmissão, muitos usuários pediram ajuda para Santa Cruz do Sul.