Nível do Rio Caí já passou da cota de inundação em São Sebastião do Caí

O nível do Rio Caí atingiu 12,44m na manhã desta terça-feira (30) em São Sebastião do Caí, segundo a Defesa Civil do município. A cota de inundação se caracteriza quando a medição indica que o rio está em 10,50m. Em 1 hora, o nível do subiu 24 cm.

Pelo menos 35 famílias deixaram suas casas e foram alojadas no Ginásio de esportes do Bairro Rio Branco. São 84 adultos e 16 crianças.

até o momento há 127 pessoas em abrigos públicos no Estado e outras 107 desalojadas (que saíram de casa e procuraram abrigo em casas de parentes e amigos). Pelo menos Segundo a Defesa Civil estadual,e outras 107 desalojadas (que saíram de casa e procuraram abrigo em casas de parentes e amigos). Pelo menos uma morte já foi confirmada , a de um idoso que morreu após o carro ter sido arrastado pela correnteza em Paverama. Outro homem que estaria no carro com ele está desaparecido mas a morte não foi confirmada.

Em Roca Sales, no Vale do Taquari, uma casa desabou deixando pessoas soterradas. De acordo com o chefe de Engenharia da Defesa Civil do município Jonas Haefliger, o Corpo de Bombeiros ainda não chegou ao local para confirmar se há vítimas. O que se sabe até o momento é que uma moradora da residência está respondendo ao chamado de pessoas que estão no local, mas o marido não.