Cônsul-geral da Alemanha diz que o Estado tem muito a oferecer no comércio binacional

"O Rio Grande do Sul oferece muitas chances para o aprofundamento das relações bilaterais", afirmou Marc Bogdahn, cônsul-geral do Consulado da República Federal da Alemanha em Porto Alegre, nesta quinta-feira (25), durante reunião-almoço, evento organizado pela Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE/POA), na Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Em sua palestra, Bogdahn abordou o tema: "200 anos da imigração alemã: perspectivas e relações com o Rio Grande do Sul".

O cônsul-geral destacou iniciativas do governo do Estado como, por exemplo, a recente comitiva, com a presença do governador Eduardo Leite à Alemanha. "Existe uma afinidade de atrair mais investimentos das empresas alemães", citou. Foi assinado um acordo com uma empresa de energia eólica. Bogdahn salientou ainda que o Rio Grande do Sul tem muito a oferecer principalmente no âmbito das energias renováveis, no hidrogênio verde, além de outros.

Hoje, segundo ele, os interesses estão voltados para uma economia sustentável e, principalmente, na busca por novas tecnologias e soluções que venham reduzir os impactos ambientais. "O Estado ainda tem muito a oferecer com as startups e com o seu polo de universidades", elencou. O cônsul-geral reforçou a importância do Estado na geração de conhecimento. "São muitas universidades do mais alto nível e isto é bom. Porto Alegre também se tornou a capital das startups". Ele lembrou também a realização de eventos como o South Summit, que conta com a participação de empresas alemãs.

Bogdahn, que assumiu o cargo de cônsul-geral em 2023, fez um elogio à organização do governo gaúcho em relação às comemorações dos 200 anos da imigração alemã - da vinda de pessoas de língua alemã para o Brasil. Por aqui, os festejos estão sendo organizados por uma comissão oficial, que mobiliza diversas secretarias estaduais e inúmeras instituições. "Existe uma abordagem muito grande sobre as festividades, não somente com o olhar para a imigração germânica, mas, também para todas as imigrações, como a italiana, a portuguesa e outras", comentou.

As comemorações têm como momento significativo o 25 de julho. Neste dia, em 1824, chegaram a São Leopoldo os primeiros imigrantes de língua alemã. O cônsul-geral lembrou que o bicentenário abre espaço para pensar no futuro das relações entre os dois países. Ele destacou ainda que o Brasil é o único parceiro estratégico da Alemanha na América Latina e os números comerciais, mais ou menos 20 milhões de euros no comércio bilateral não refletem a realidade. Segundo Bogdahn, existem muitas empresas alemãs, hoje, mais de mil, que têm as suas fábricas instaladas no País. "Elas produzem aqui no Brasil e isto não entra nas estatísticas", finalizou.