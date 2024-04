RS quer estabelecer marco para eternizar 200 anos da vinda dos alemães

dois séculos da imigração alemã três famosas esferas da Expointer nas cores vermelha, verde e amarela, que formavam na época o estande da Alemanha Ocidental no parque em Esteio, foram doadas para o governo estadual em 1974. Com a proximidade do dia 25 de julho, quando serão completadosno Rio Grande do Sul, o governo gaúcho almeja através de algum marco, que ainda está sendo avaliado qual será, imortalizar simbolicamente essa data. Situação semelhante já foi vivida nas comemorações de 150 anos da chegada germânica no Estado, quando asnas cores vermelha, verde e amarela, que formavam na época o estande da Alemanha Ocidental no parque em Esteio, foram doadas para o governo estadual em 1974.

“Por que a gente não pode fazer uma coisa parecida e deixar uma marca neste ano de 2024 a respeito dos 200 anos da imigração alemã?”, indaga o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Fabrício Guazzelli Peruchin, que está envolvido com a elaboração das ações vinculadas às celebrações do bicentenário da imigração alemã. Uma iniciativa inédita e relevante que ele vê possibilidades de ser efetivada é o Rio Grande do Sul firmar uma irmandade com algum estado da Alemanha.

O secretário, que participou da comitiva do governo estadual que recentemente esteve na Europa, teve reuniões com autoridades dos estados germânicos de Rheinland-Pfalz e de Hessen. Peruchin explica que uma medida nesse sentido significaria um acordo de cooperação que serviria como um “guarda-chuva” para a promoção de várias medidas em áreas como educação, cultura, desenvolvimento econômico, entre outras.

Ele ressalta ainda que outra proposta é fazer o intercâmbio de diretores de escolas alemãs e gaúchas para realizar a troca de conhecimento e cultura. “Essa iniciativa também pode ser estendida para os profissionais da força de segurança”, frisa o secretário. Nessa área, Peruchin comenta que é possível saber mais sobre a tecnologia e os serviços de inteligência que estão sendo empregados na Europa. “Assim como eles podem aprender conosco o que nós estamos utilizando no segmento da segurança pública”, assinala.

No Rio Grande do Sul, o secretário destaca que as comemorações do bicentenário da imigração alemã acontecerão de forma descentralizada. Ele cita que já estão marcados mais de 200 eventos para as celebrações como, por exemplo, concertos que a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) fará na Capital e em cidades do Interior.