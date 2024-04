Veja alternativas para substituir o álcool 70% líquido

Até o final desse mês, quem utiliza álcool 70% líquido para afazeres domésticos ou higienização pessoal terá que encontrar novas alternativas para suprir esse papel. Afinal, por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estará proibido, a partir do dia 31 de abril, a comercialização do produto em todas as regiões do Brasil.

A decisão, que não restringe o comércio da formulação em gel, visa reduzir o número de acidentes registrados com a utilização da solução. Segundo o professor e diretor do Centro de Gestão e Tratamento de Resíduos Químicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Eduardo Rolim, seus principais riscos estão ligados ao alto teor de inflamabilidade.

“O álcool 70%, por conter baixa quantidade de água, acaba pegando fogo muito fácil. Ao mesmo tempo, é um produto extremamente volátil e seu vapor, que também é inflamável, pode entrar em combustão quando em contato com qualquer faísca. Por isso, muitas pessoas acabam se queimando sem nem entender como aquele fogo se formou,” explica Rolim.

O professor ainda acende o alerta sobre os perigos da ingestão do produto. “Muitas pessoas acabam bebendo-o para suprir a necessidade alcoólica e pensam que os efeitos serão semelhantes a outras bebidas. Porém, por possuir uma fórmula diferente, o consumo de álcool 70% costuma resultar em morte”, completa.

A venda do álcool 70% líquido já havia sido proibida no Brasil em 2002, após uma resolução da própria Anvisa. Contudo, em meio à emergência sanitária da pandemia de Covid-19, foi temporariamente liberada à população em geral no ano de 2020, conforme explicou a Agência em nota enviada ao Jornal do Comércio.

“Com o objetivo de manter o produto disponível para o combate de novos casos de infecção pelo vírus Covid-19 e, também, como possível agente de mitigação da transmissibilidade da MonkeyPox, a resolução nº 766/2022 estabeleceu uma excepcionalidade temporária à regra vigente (RDC nº 691/2022), permitindo a venda direta ao consumidor do álcool 70%, na forma física líquida, até 31/12/2023, com possibilidade de esgotamento dos estoques até 29/04/2024”, diz a nota.

Mesmo com a proibição, os consumidores ainda terão disponível, em qualquer estabelecimento comercial, o álcool etílico 70% em outras formas físicas, como gel, lenço impregnado e aerossol. Ademais, seguirá permitida a venda do produto líquido com álcool a 70%, quando enquadrado como medicamento, em farmácias, desde que o volume máximo seja 50mL.

Além disso, a Anvisa divulgou, ainda em 2020, uma lista de produtos recomendados para a substituição do álcool na desinfecção de objetos e superfícies. Entre eles, destaca-se o Hipoclorito de sódio (água sanitária), o peróxido de hidrogênio (água oxigenada) e a iodopovidona, que pode ser encontrada em farmácias como antisséptico para curativos. Todos apresentam maior taxa de segurança que o álcool 70% líquido.

