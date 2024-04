Estado irá contratar gestão emergencial para o Hospital de Tramandaí

O governo do RS, por meio da Secretaria da Saúde (SES), publicou no Diário Oficial de segunda-feira (15) o Termo de Dispensa de Licitação Eletrônica para a contratação emergencial da nova gestão do Hospital Tramandaí. A contratada fará o gerenciamento da estrutura física e de pessoal e a execução das atividades de prestação de serviços na área médico-hospitalar, viabilizando o funcionamento e garantindo o atendimento integral da população. As informações são do governo do Estado.