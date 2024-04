Semana, que inicia chuvosa, será de noites frias e predomínio do sol no Estado

A semana dos gaúchos será dividida em dois tempos opostos. No primeiro, que iniciou domingo e se encerra nesta terça-feira (16), o destaque está sendo a forte presença de nuvens e muita instabilidade, com chuvas em todas as regiões do Estado. Já, a partir de quarta (16), uma massa de ar seco e ameno ganhará força, garantindo dias de predomínio do sol, embora com nebulosidade esparsa.

Nesta terça, a frente fria atuante irá cruzar o Rio Grande do Sul numa trajetória de Oeste para Leste, distribuindo chuva e temporais. A primeira metade do dia terá maior precipitação no próprio Oeste, podendo registrar altos acumulados de água nessa região, com projeção de volumes entre 40mm e 80 mm.

A partir do turno da tarde, essa chuva avançará de Centro para Leste, atingindo Serra, Região Metropolitana e Litoral. Na região serrana, inclusive, a MetSul Meteorologia acende o alerta para o risco de deslizamentos de terra por conta do prolongado período de umidade e chuva.

Na Capital, o dia começará abafado, com variação de nuvens e não se descarta a possibilidade de chuva ainda pela manhã. Porém, a tendência é que os maiores volumes de precipitação estejam reservados para o turno entre a tarde e à noite.

É na mesma medida que essa precipitação avança para o Leste, que o tempo começa a melhorar na fronteira com a Argentina, resultando num declínio da temperatura. A tendência é de que, a partir da noite, o tempo firme do Centro ao Oeste do Estado.

Após isso, a chuva deverá dar uma trégua para os gaúchos e não voltará ao longo da semana. Entre quarta, quinta e sexta-feira esperam-se dias amenos, com momentos de frio durante à noite, presença do sol e nenhuma precipitação.