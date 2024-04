Porto Alegre confirma 1.810 casos de dengue em 2024

Porto Alegre tem confirmados, até o dia 13 de abril, 1.810 casos de dengue desde o início de 2024, segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Deste montante, 1.667 são autóctones - contraídos na própria cidade -, 122 são importados, ou seja, com infecção fora da cidade, e 81 têm local de infecção indeterminado. Porém, o total de ocorrências suspeitas notificadas à Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis da SMS é bastante superior aos casos confirmados: alcança 17.758 no ano. Em 2023, no mesmo período, foram 2.878 notificações e 1.495 casos confirmados.

Os dados estão no boletim epidemiológico publicado nesta segunda-feira (15) pela Diretoria de Vigilância em Saúde da SMS. O levantamento apresenta informações cumulativas até a semana epidemiológica 15 de 2024 (dados cumulativos, até 13 de abril).



Segundo informações presentes no site da prefeitura, a faixa etária dos 21 a 30 anos ainda mantém a maior proporção dos casos confirmados (321 casos, ou 17,2%), e a maioria dos pacientes são do sexo feminino (1.010 casos ou 54%). Os principais sintomas relatados são febre (1.678 pacientes, ou em 93,8% dos casos), seguidos por mialgia (dor no corpo), cefaleia (dor de cabeça) e náuseas. Um óbito foi confirmado na cidade em decorrência da dengue.

São João tem maior incidência entre 90 bairros da Capital



De acordo com a SMS, há casos espalhados em 90 bairros da cidade, mas maior incidência nos bairros São João, Higienópolis, Pedra Redonda, Jardim do Salso e São Geraldo. A incidência equivale ao número de casos por 100 mil habitantes - por isso, um bairro com população menor, mesmo com baixo número de casos, pode ser considerado de alta incidência. O boletim apresenta mapa de incidência para ilustrar a presença da dengue na cidade.

O Boletim Epidemiológico é uma publicação prevista no Plano de Contingência da Dengue, Zika e Chikungunya da SMS. Desde a semana epidemiológica 14, a publicação passa a ter periodicidade semanal, pois a SMS acionou o Nível 3 de Resposta do Plano (infestação vetorial alta somada à ocorrência de casos acima do limite superior esperado para o momento e ocorrência de óbito por dengue).

Em relação à infestação vetorial, o levantamento da semana 15 registrou índice crítico, com alta ou muito alta infestação nos 46 bairros monitorados com armadilhas.



Mais informações sobre a dengue e a infestação do mosquito Aedes aegypti em Porto Alegre estão no endereço www.ondeestaoaedes.com.br.