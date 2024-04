Rio Grande do Sul confirma mais duas mortes por dengue

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul confirmou, na tarde desta sexta-feira (12), mais duas mortes por dengue no Estado. As vítimas são de Tenente Portela e São Leopoldo. Na primeira cidade, um homem indígena, sem comorbidades, morreu no dia 7 de abril. Na cidade do Vale dos Sinos, um homem de 75 anos, também sem comorbidades declaradas, faleceu no dia 10 deste mês.