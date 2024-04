JC Te Lembra: polêmica do X, aumento do ICMS e viagem de Leite à Itália

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

A possível proibição da rede do empresário Elon Musk no Brasil após discussões dele com o presidente do STF, Alexandre de Moraes, fez a população discutir termos como censura e liberdade de expressão.



O jornalista que divulgou o Twitter Files Brazil falou ontem em audiência no Senado



Ainda em Brasília, o TRE rejeitou as ações do PL e do PT que pediam a cassação do mandato do senador Sergio Moro



Falando em governo, hoje Eduardo Leite e a equipe do JC está iniciando uma missão internacional.