Missão gaúcha busca abrir portas no mercado internacional e novas parcerias

Liderada pelo governador Eduardo Leite, a comitiva passará por cidades como Verona, Roma, Hamburgo, Mainz e Hannover. A viagem também é motivada pelos 200 anos de imigração germânica no Estado, que serão celebrados em 2024, e pelos 150 anos da chegada dos italianos, que serão completados em 2025. Começa nesta sexta-feira (12) a viagem da missão do governo gaúcho na Itália e Alemanha para divulgar as oportunidades que o Rio Grande do Sul apresenta para investidores estrangeiros, além de estreitar os laços culturais com essas nações., a comitiva passará por cidades como Verona, Roma, Hamburgo, Mainz e Hannover. A viagem também é motivada pelos 200 anos de imigração germânica no Estado, que serão celebrados em 2024, e pelos 150 anos da chegada dos italianos, que serão completados em 2025.

"Uma missão internacional é sempre uma oportunidade para abrirmos as portas do Rio Grande do Sul para investimentos”, enfatiza o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos. Ele acrescenta que, em um mundo globalizado, quem não se apresenta não é lembrado no momento de decisões sobre novos negócios. “Temos muitos atrativos e mão de obra qualificada”, frisa Lemos.

Esse cenário, de acordo com o secretário, será destacado pelo governador em cada reunião e na feira industrial de Hannover, na Alemanha, quando a viagem será encerrada. A volta da delegação gaúcha está prevista para ocorrer no dia 22 de abril, com chegada em Porto Alegre marcada para o dia seguinte.

Até lá, a expectativa do governo estadual é consolidar bons contatos na Europa. "Essas missões internacionais são muito importantes para demonstrar que, em relação às parcerias e concessões, o Brasil vai além de São Paulo”, frisa o secretário estadual de Parcerias e Concessões, Pedro Maciel Capeluppi.

Segundo ele, os investidores, ao terem conhecimento da carteira de Parcerias Público-Privadas (PPPs) do governo gaúcho, ficam impressionados com a quantidade e a qualidade dos projetos no Rio Grande do Sul. “Nossas privatizações e concessões realizadas tem investimentos projetados de R$ 45 bilhões. Nossa carteira futura gira em torno de R$ 11 bilhões”, diz Capeluppi.

Ele adianta que serão apresentadas nessa ida à Europa PPPs do governo nas áreas de infraestrutura, educação e saúde. Também terá destaque na viagem o setor de energia eólica. Em Hamburgo, a delegação gaúcha terá um encontro com representantes da empresa Nordex, uma das principais companhias mundiais desse segmento.

diretor do Sindicato das Indústrias de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), Guilherme Sari, a expectativa com a reunião com os executivos do grupo, além do anúncio de uma planta de torres



Roteiro da missão Itália-Alemanha



Itália De acordo com oa expectativa com a reunião com os executivos do grupo, além dode concreto utilizadas para a geração eólica, é de confirmar uma unidade industrial da Nordex no Rio Grande do Sul. A companhia está há mais de uma década presente no Brasil, com fábricas de torres no Rio Grande do Norte e na Bahia. Nesse período, entregou cerca de 1 mil estruturas dessa natureza.

Vinitaly

Governo do Vêneto

Sace

Simest

Intesa San Paolo

FAO

Ítalo

Papa Francisco



Vinitaly:

Local: Verona

O que é: uma das principais feiras do setor no mundo. Mesmos promotores da feira Wines South America, que ocorre anualmente em Bento Gonçalves.

Origem da agenda: convite dos promotores e do governador do Vêneto.

Motivo: promoção do setor vitivinícola e do enoturismo associado. Estado do RS contará com estande apoiado pela Sedec, Setur e Seapi.



Governo do Vêneto:

Local: Verona

O que é: região do Vêneto é uma das principais origens dos imigrantes italianos que vieram para o RS no século XIX. Possui acordo de irmanamento com o RS.

Origem da agenda: convite do presidente da região do Vêneto.

Motivo: buscar oportunidades de cooperação decorrentes do relacionamento entre estado do RS e Região do Vêneto. Convidar presidente da região para visitar o RS em 2025, por ocasião dos 150 anos da imigração italiana para o RS.



Sace:

Local: Roma

O que é: agência Pública italiana do setor financeiro. Apoia projetos de expansão (internacionalização) de empresas italianas no exterior.

Origem da agenda: Embaixada do Brasil em Roma.

Motivo: divulgar o estado do RS como destino para investimentos italianos no Brasil.



Simest:

Local: Roma

O que é: agência público privada italiana do setor financeiro. Apoia projetos de expansão (internacionalização) de empresas italianas no exterior.

Origem da agenda: Embaixada do Brasil em Roma.

Motivo: divulgar o estado do RS como destino para investimentos italianos no

Brasil.



Intesa San Paolo:

Local: Roma

O que é: um dos maiores bancos privados da Itália. Apoia projetos de internacionalização de empresas italianas. Possui escritório em SP.

Origem da agenda: Demanda do governo do RS.

Motivo: divulgar o estado do RS como destino para investimentos italianos no Brasil.



FAO:

Local: Roma

O que é: Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura

Origem da agenda: demanda do governo do RS.

Motivo: discutir oportunidades de cooperação para transformação de sistemas agroalimentares, buscando ampliação de produtividade com redução de impactos ambientais e sociais (segurança alimentar com produção irrigada sustentável).



Ítalo:

Local: Roma

O que é: operador ferroviário de trens de alta velocidade.

Origem da agenda: demanda do governo do RS.

Motivo: divulgar o estado do RS como destino para investimentos italianos no Brasil e discutir oportunidades para o desenvolvimento do setor no estado do RS.



Papa Francisco:

Local: Vaticano

Origem da agenda: demanda do governo do RS.

Motivo: convidar Papa Francisco para visitar o RS em 2026, por ocasião dos 400 anos das Missões Jesuíticas.



Alemanha

Governo de Hessen

Governo de Rheinland-Pfalz

Governo de Saarland (em avaliação)

Stihl

Fraport

Nordex

Feira Industrial de Hannover



Governos de Hessen, Rheinlandpfalz e Saarland:

Locais: Wiesbaden, Mainz e Saarbücken

O que são: regiões da Alemanha das quais grande parte dos imigrantes

germânicos que chegaram no RS a partir de 1824 eram originários.

Origem da agenda: demanda do governo do RS.

Motivo: divulgar o RS em função do bicentenário da imigração germânica, buscando aprofundar processos de cooperação nas áreas econômicas, culturais, ensino e pesquisa, dentre outras.



Stihl:

Local: Waiblingen

O que é: empresa de ferramentas motorizadas de origem alemã com forte presença no estado do RS.

Origem da agenda: convite da empresa.

Motivo: discutir possibilidades de novos investimentos no RS.



Fraport:

Local: Hamburgo

O que é: empresa alemã concessionária do aeroporto Salgado Filho.

Origem da agenda: convite da empresa.

Motivo: discutir possibilidades de ações conjuntas, visando aumento do número de voos de passageiros e de cargas no aeroporto de Porto Alegre. Debater oportunidades de ampliação das atividades da companhia no estado.



Nordex:

Local: Hamburgo

O que é: uma das principais empresas mundiais do setor de energia eólica.

Origem da agenda: convite da empresa.

Motivo: discutir possibilidades para o desenvolvimento de projetos no estado do RS.



Feira Industrial de Hannover:

Local: Hannover

O que é: maior feira de inovação industrial do mundo.

Origem da agenda: convite Fiergs/CNI.

Motivo: apresentar, durante o Fórum Brasil – Alemanha, o projeto gaúcho para transição energética.

Fonte: Governo do Rio Grande do Sul