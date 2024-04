Reunião de mediação define troca de gestão do Hospital de Cachoeirinha

Na tarde desta quinta-feira (4), centenas de trabalhadores dos hospitais de Alvorada e Cachoeirinha se manifestaram em frente ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4), onde ocorreu reunião de mediação a respeito da gestão dos hospitais, às 14h.

Na reunião, foi definido que o Hospital Ana Nery, de Santa Cruz do Sul, vai assumir o Padre Jeremias, de Cachoeirinha, a partir da próxima segunda-feira (8).

Além disso, até terça-feira (9), serão disponibilizados os, assim como os guias de seguro e multa do FGTS depositados. O mesmo acontece com os funcionários do Hospital de Cachoeirinha, na terça-feira seguinte (16). Os trabalhadoresem meio ao processo de troca de gestão das unidades.

A assessoria de imprensa do Sindisaúde-RS, que representa os funcionários demitidos, informou que o Estado terá o prazo de 10 dias para manifestar a viabilidade do pagamento de verbas rescisórias.

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) emitiu uma nota, na terça-feira (2), relatando quepara que sejam tomadas providências em relação a hospitais na região metropolitana que correm risco de desassistência à usuários do Sistema de Saúde da região.