Sindisaúde-RS entrará com ação após recuperação judicial do Instituto de Cardiologia

Foi aprovado, nesta segunda-feira (27), o pedido de recuperação judicial da Fundação Universidade de Cardiologia (FUC), permitindo iniciar sua reestruturação após um passivo acumulado de R$ 233.741.655,19. O Simers se manifestou negativamente acerca do caso, enquanto Sindisaúde entrará com ações judiciais para nulidade das demissões, em decorrência das dívidas, e compensação imediata dos direitos dos trabalhadores, que vão ser pagos em até 12 meses contados do dia da aprovação do plano, este apresentado em até 60 dias.

O valor da dívida é relativo a débitos com fornecedores, instituições financeiras e com trabalhadores, como rescisões e FGTS, abarcando o recente corte de 280 trabalhadores do Instituto de Cardiologia em Porto Alegre, de administração da FUC

um ato esse prazo legal impacta diretamente nas famílias dos ex-funcionários. Para o Sindisaúde-RS, sindicato que representa os trabalhadores da enfermagem, técnicos, duchistas, massagistas e empregados em hospitais e casas de saúde do Rio Grande do Sul, que já havia realizadoem frente ao Cardiologia após a demissão em massa,

"Muitos dependem de água, luz, creche de filho, e uma série de compromissos que a gente acaba assumindo por conta do emprego. Então, o empregador simplesmente provoca algo que, Ok, está na Justiça, mas causa um prejuízo”, explica o diretor da entidade, Julio Jesien.

Ele afirma que, para sanar esses débitos trabalhistas pendentes, o Sindisaúde-RS irá buscar no Tribunal Regional do Trabalho do Estado “alguma forma de compensação imediata que resolva o problema para as pessoas não passarem fome no Natal e final de ano”.

Ele diz ainda que o Sindicato vai atuar para garantir os direitos, a partir dessas verbas, mas também dar estabilidade aos trabalhadores que seguem em exercício e participaram das greves, visto que foi apontado demissões de grevistas entre o corte recente de 280 profissionais, mesmo após o representante do hospital garantir estabilidade de oito meses após o fim da greve, segundo relato de ex-funcionários.

Atualmente, o órgão entrou com um pedido de nulidade das demissões, e foi dado, por parte da Justiça, um prazo de 48 horas para o Instituto de Cardiologia se manifestar

Já para o vice-presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Marcelo Matias, "a medida de tentativa de resgate de uma instituição cuja dívida e a incapacidade de fazer a sua gestão adequada, passou do limite do sustentável”.

Ele explica que, considerando a importância do Instituto, o sindicato entende a concessão da recuperação anual, mas espera que “as reformulações administrativas necessárias sejam feitas para que a estrutura siga funcionando e fazendo o seu atendimento”.

Com a recuperação, eles aguardam que "os médicos recebam tanto sua rescisão, que a FUC tem 12 meses para pagar”, referindo-se aos 34 médicos demitidos, que estavam entre o quadro de funcionários atingidos pelos cortes, “quanto também seus pagamentos pelo trabalho executado todos os dias no final de cada mês”. Anteriormente, já havia ocorrido um atraso de salários, que ocasionou uma greve no hospital.