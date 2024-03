JC Te Lembra: South Summit Brazil, frente fria, fraude no cartão de Bolsonaro e revisão da vida toda

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

VÍDEO: notícias da semana em 1 minuto

palestras empreendedorismo networking A semana foi marcada pela realização do South Summit Brazil 2024 em Porto Alegre. O evento de inovação teve duração de três dias e movimentou o Cais Mauá com

frente fria atingiu 123 municípios do Rio Grande do Sul rajadas de vento passaram de 140 km/h Umae deixou ao menos cinco pessoas feridas. Asem alguns locais, destelhando casas, provocando queda de árvores, galhos, postes de luz e deixando milhares de clientes sem luz.

justiça concedeu liberdade a Daniel Alves Robinho foi preso pela PF com fiança de R$ 5,5 milhões. O jogador brasileiro foi condenado a quatro anos e meio de prisão pelo estupro de uma jovem de 23 anos. Já o ex-jogadorpara cumprir nove anos de pena pelo crime de estupro coletivo.