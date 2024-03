Empreendedores de diferentes locais marcam presença no primeiro dia de South Summit

South Summit Brazil 2024 iniciou nesta quarta-feira (20), no Cais do Embarcadero. A programação vai até sexta-feira (22).



A presença do poder público, inúmeros investidores e participantes dos mais variados países fazem do South Summit Brazil um ambiente de fomento ao empreendedorismo no Rio Grande do Sul. É isso que fala Bruno Bastos, CEO da Associação Gaúcha de Startups (AGS). "Diferentemente de outros eventos, quem vem para cá tem um produto a oferecer. As pessoas realmente vêm para o South Summit para fazer negócios. O evento é um hub para se mostrar além das fronteiras do Rio Grande do Sul e do Brasil", avalia. Um dos principais eventos de inovação já pode ser considerado patrimônio de Porto Alegre e atrai empreendedores de diferentes cidades do mundo. Com expectativa de um público recorde - 24 mil pessoas, oriundas de 50 países -, o South Summit Brazil 2024 iniciou nesta quarta-feira (20), no Cais do Embarcadero. A programação vai até sexta-feira (22).





O evento conta com um espaço reservado para startups divulgarem seus negócios - chamado de Marketplace. Por lá, estão presentes empresas dos mais variados nichos, como é o caso da Odabá, uma associação que visa promover a ascensão econômica do povo negro através do afroempreendedorismo. A iniciativa, que busca empoderar e apoiar economicamente os empreendedores pretos, participa do evento pela terceira vez. Neste ano, a Odabá levou cerca de 20 associados para o South Summit e espera ter os mesmos resultados positivos dos anos anteriores. "O pessoal sempre sai bem motivado, é um ótimo lugar para fazer networking. É importante para novos empreendedores se desenvolverem. Para nós, como associação, é muito importante também, conseguimos nos divulgar bastante, principalmente para os speakers pretos. Eles vem aqui, conhecem nosso trabalho e se sentem muito acolhidos", explica Marianne Gaspary, diretora de governança institucional e head de comunicação da Odabá.





Outra startup presente no Marketplace do South Summit é a Codifica, empresa de tecnologia e educação que busca oferecer soluções para escolas, empresas e ONGs ensinarem tecnologia em seus currículos ou em atividades extraclasse. A startup também vê a experiência no South Summit como positiva. “Tu tens um contato direto com gente com potencial para fazer negócio. O retorno é quase que imediato”, afirma Yuri Lopardo, Gerente de Marca da Codifica.



Outra startup presente no Marketplace do South Summit é a Codifica, empresa de tecnologia e educação que busca oferecer soluções para escolas, empresas e ONGs ensinarem tecnologia em seus currículos ou em atividades extraclasse. A startup também vê a experiência no South Summit como positiva. "Tu tens um contato direto com gente com potencial para fazer negócio. O retorno é quase que imediato", afirma Yuri Lopardo, Gerente de Marca da Codifica.

Esse retorno imediato também é sentido por outras empresas. Uma delas é a Yazo, startup de tecnologia situada em Londrina, no Paraná, focada em criar aplicativos para eventos, que está presente no South Summit pelo segundo ano seguido. Eduardo Frezarin, CEO da Yazo, exalta a possibilidade de networking que o evento é capaz de oferecer. "Ano passado, saímos daqui com 30 leads", afirma.





Mas o Marketplace não conta apenas com iniciativas acostumadas com eventos de inovação. Uma empresa que não se encaixa neste perfil é a Epopeia Games. Com o objetivo de buscar parcerias para seu novo jogo, a desenvolvedora de jogos eletrônicos marcou presença no South Summit pela primeira vez. "Buscamos empresas que queiram colocar sua marca no jogo. Estamos criando um farm simulator situado no Rio Grande do Sul e pensamos que alguma empresa, ou granja, poderia aparecer. Está sendo uma experiência bem positiva, mas diferente, já que estamos acostumados com outro tipo de evento", afirma Cherilyn Ruschel, Lead Marketing da empresa.

Além de startups, o primeiro dia de South Summit também recebeu empreendedores e empreendedoras à frente de negócios mais tradicionais da cidade. Darlane Teixeira, sócia da Escola de Futebol GB, e Vanessa Garcia, da Ferragem Outono, ambas na Restinga, marcaram presença no evento. "As palestras que assistimos dão um outro olhar, mostram que também podemos. Nos estandes, tem coisas que podem facilitar os nossos trabalhos, principalmente na questão de tecnologia. É um aprendizado muito importante", avalia Darlene. As duas fazem parte do grupo Empreendedoras Restinga, que fomenta os negócios tocados por mulheres no bairro. "Neste ano, ficamos muito felizes que temos duas Empreendedoras Restinga que estão na programação. Nos sentimos mais representadas, felizes de saber que a periferia não só visita, mas também faz parte dos painéis", comemora Vanessa. Além das duas, Roberta Capitão, presidente da associação, conta que fez uma carta aberta ao evento para viabilizar a participação de mais empreendedoras. "Sempre era convidada, mas não tem como passar a minha visão para outras 80 empreendedoras. As gurias queriam participar, mas R$ 900,00 fica inviável para o pequeno empreendedor. Depois disso, o Instituto Helda Gerdau e a South Summit liberaram 30 ingressos", celebra Roberta.