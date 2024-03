Abertura do South Summit 2024 destaca investimentos na infraestrutura do evento

O South Summit Brazil 2024 foi oficialmente aberto à 9h desta quarta-feira (20), no Cais Embarcadero, em Porto Alegre. Lideranças municipais, estaduais e federais estiveram entre os presentes na abertura do evento.



A idealizadora do South Summit, Maria Benjumea, e o presidente do eventos no Brasil, José “Zeca” Renato Hopf, foram os primeiros a falar no palco da Arena Stage. “Espero que vocês tenham uma excelente experiência e possam ter muito conteúdo, possam fazer muitos negócios e também muita diversão, que é o que investimos bastante neste ano para que possamos ter uma estrutura cada vez maior e melhor para receber a todos aqui muito bem”, afirma Hopf.



“Muito obrigada a todas as startups internacionais que temos aqui. A todas as corporações que vêm buscar inovação, conexões aqui nesta maravilhosa Porto Alegre, neste cais com o incrível Guaíba”, agradece Maria.



Hopf explica que foram feitas reformas em três armazéns para viabilizar a estrutura do evento e, para esta terceira edição, mais um armazém foi reformado em parceria com a Aegea, nova controladora da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan).

, relembra que, há alguns anos, foi procurado pelo prefeito Sebastião Melo para uma reunião que buscasse viabilizar a realização do South Summit em Porto Alegre. "Hoje, olhando isso, eu vejo que o estado do Rio Grande do Sul, a prefeitura de Porto Alegre, a organização do South Summit está fazendo essa semana não com que Porto Alegre e o estado do Rio Grande do Sul sejam o fim ou o começo do Brasil, mas onde o Brasil vai se alicerçar nesses dias para fazer relacionamento, criar, se estruturar, fazer conexões e se inspirar", defende Saut.destacou que as transformações feitas em Porto Alegre, no Estado e no Brasil não se limitam aos três dias de evento e irão se estender para o futuro. “Parece mentira olharmos esse Armazém do Cais e lembrarmos de como estava antes do primeiro South Summit e, hoje, parece que é um centro de eventos estabelecido na cidade de Porto Alegre”, diz Gomes.Representando o governo federal, a, enfatiza a importância dos investimentos no setor. “Mais do que nunca, nós sabemos os desafios contemporâneos de um mundo em transformação é que só é possível nos inserirmos nesse mundo mais dinâmico se nós conseguirmos, cada vez mais, apostarmos na pesquisa e no conhecimento”, ressalta Luciana.A ministra destaca oem implantação e em 32 projetos em operação, sendo que 11 são do Rio Grande do Sul, tendo citado o Parque Científico e Tecnológico da Pucrs (Tecnopuc) e o Tecnosinos, o que significa um aporte de aproximadamente R$ 123 milhões no ambiente de inovação do RS.A ministra aproveitou a oportunidade para anunciar o. “Terá um aporte de R$ 30,7 milhões voltados para startups e micro, pequenas e médias empresas do estado do Rio Grande do Sul”, explica Luciana.Para o, os aportes feitos pela iniciativa pública e privada no evento não duram os três dias, mas perpetuam no ambiente de inovação. “Quando fazemos eventos como esse, que custam bastante dinheiro, na verdade, é um investimento que fazemos. Nós, setor público, Governo do Estado como correalizador; Governo Federal e a Prefeitura de Porto Alegre como apoiadores; mas também o setor privado, para construir uma sociedade melhor”, disse o vice-governador.Sobre as, Souza explica que foram feitas melhorias de conforto térmico, acessibilidade e aumento de 50% do espaço. Souza fez um “chamamento” para o South Summit Brazil 2025, que “começará a ser organizado na sexta-feira à noite desta semana”, logo após o término da edição atual, segundo o vice-governador.Quanto à recente, local do evento, Souza afirma que o processo irá adiante e ainda será sede do South Summit Brazil. “Teremos esse espaço ainda melhor, mais revitalizado”, defende.