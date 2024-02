Consórcio vence leilão e vai explorar Cais Mauá por 30 anos

O dia 6 de fevereiro entrará para a história do Cais Mauá, um dos cartões postais de Porto Alegre. O Consórcio Pulsa RS, liderado pela empresa Spar Participações, Desenvolvimento Imobiliário LTDA e Credlar Empreendimentos Imobiliários, venceu o leilão na Bolsa de Valores brasileira B3, em São Paulo, pelo valor de R$ 144.883.000,80, em lance único, sem concorrência, já que havia apenas uma proposta. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e Sebastião Melo, prefeito da Capital, participaram do evento.

Leite acredita que o contrato deva ser assinado entre 60 e 90 dias. Após isso, a construção começará em seis meses. "Até o fim do ano, devemos iniciar as obras", expôs.

leilão já devia ter acontecido investimentos previstos de R$ 353,3 milhões para a revitalização e melhoria do local. em 2022 e, depois, em 2023, mas não houve interessados na área. O edital estabelece que a concessão do Cais Mauá à iniciativa privada terá duração de 30 anos, compara a revitalização e melhoria do local.

Em resposta ao questionamento do JC, Leite explicou que o Estado aporta R$ 140 milhões na forma de patrimônio, enquanto o empreendedor injeta os R$ 353,3 milhões na área dos armazéns, que é de cerca de 2 quilômetros. "Mediante às entregas, o Estado faz escrituração do espaço para o privado. Aí poderá desenvolver seus empreendimentos. Primeiro investe, depois terá retorno", detalha. No espaço das docas, onde haverá as torres residenciais e comerciais, o patrimônio fica com o investidor, por isso os valores podem superar R$ 1 bilhão.

Gustavo Paim, secretário da casa civil, celebrou a concessão. "Como é difícil empreender no nosso Estado e na nossa cidade, principalmente quando envolve o Guaíba. Vimos as dificuldades no Pontal Estaleiro e na orla do Guaíba", mencionou em seu discurso. Ele citou o exemplo do Cais Embarcadero também como uma decisão acertada de empreendimento à beira da água. "O governo do Estado estará atento para que não tenhamos mais um capítulo que venha a nos frustrar", ponderou.

O prefeito Melo também citou o Embarcado como uma referência. "O Embarcadero é um pedaço do gosto do que vai acontecer com o Cais Mauá. Mais emprego, renda, mais gente trabalhando, mais cultura."

Eduardo Leite elogiou a parceria entre Estado, prefeitura, BNDES e iniciativa privada. "Há ousadia e coragem dos investidores para entrarem neste projeto. Terá acompanhamento do Estado para colocar tudo isto de pé. Bater o martelo é bom, mas o que a gente deseja é a entrega para a sociedade gaúcha como um todo", falou. "Nosso Estado tem um passado que nos orgulha muito, mas, mais que o passado, tem um futuro que nos entusiasma", acrescentou. Ele também, assim como Paim, disse que não quer entregar uma "frustração", e, por isso, garantiu que o governo fiscalizará os projetos.

Conforme informações da Secretaria de Parcerias e Concessões (Separ), a área concedida abrangerá desde a Usina do Gasômetro até a Estação Rodoviária de Porto Alegre, com uma extensão de três quilômetros e uma área de 181,2 mil metros quadrados. O vencedor da licitação comprometer-se-á, nos primeiros cinco anos de concessão, a reestruturar o patrimônio histórico, composto por armazéns tombados e o pórtico central, além de revitalizar as docas.

No total, são 12 armazéns e três docas, estas últimas com possibilidade de construções para uso residencial e corporativo. Em contrapartida, a concessionária terá a oportunidade de gerar receitas por meio da exploração comercial dos armazéns e de receitas acessórias provenientes do compartilhamento de espaços com o poder concedente. Haverá também a contraprestação pública, quitada por meio da transferência do imóvel das Docas, podendo ser utilizado para incorporação imobiliária. Adicionalmente, a livre circulação de pessoas estará assegurada, e será vedada a cobrança de ingresso para acessar o Cais a pé.

Licenciamentos serão rápidos

EVU (Estudo de Viabilidade Urbanística) O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, afirmou, durante seu discurso na B3, que os licenciamentos no Cais Mauá serão rápidos. "Vamos licenciar rápido, a partir deantigo, pois isso vai nos dar rapidez maior para começar a colocar obra", declarou.

Melo lembrou, ainda, que por causa das eleições deste ano, o Plano Diretor de Porto Alegre será revisado no ano que vem, mas adiantou que as mudanças urbanísticas contemplam o Quarto Distrito e o Centro Histórico. "Tem lei aprovada com 25 votos para atrair esse investimento", argumentou.

RS tem R$ 50 bilhões em investimentos privados programados

Eduardo Leite calculou, durante coletiva de imprensa após a oficialização da concessão, que o Rio Grande do Sul tem R$ 50 bilhões em investimentos privados programados para os próximos anos. Ele lembrou a privatização no setor de energia, gás, saneamento, rodovias e de segurança.

Leite citou a Corsan como uma privatização que deu certo. "Evitou falta de abastecimento e, no temporal, a Corsan privada conseguiu locação de geradores e em 24h colocou todas localidades atendidas em normalidade."

O governador lembrou, ainda, que no governo de Yeda Crusius (2007-2011) houve uma tentativa de concessão do Cais, mas não deu certo pois o tempo era mais curto (25 anos) e ao fim do período o espaço teria que ser devolvido ao poder público. "Era mais difícil de viabilizar", comparou.

Quem venceu o leilão

A Spar Participações se apresentou, durante o leilão, como uma empresa que atua há 10 anos em "projetos específicos fora do contexto e sem padronização". Entre experiências anteriores, está o setor de varejo.