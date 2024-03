Ventos de mais de 140 km/h causam destruição no RS

Atualizado às 12h26min

entrada de uma frente fria causou estragos em várias cidades do Rio Grande do Sul entre a noite de quarta-feira (20) e a madrugada desta quinta (21). As rajadas de vento passaram de 140 km/h em algumas localidades, destelhando casas, provocando queda de árvores, galhos, postes de luz e outros objetos, entre a noite de quarta-feira (20) e a madrugada desta quinta (21). Asem algumas localidades, destelhando casas, provocando queda de árvores, galhos, postes de luz e outros objetos, deixando milhares de clientes sem luz . O acumulado de chuva superou os 110mm. Há estradas bloqueadas em diversos pontos nesta manhã

O acumulado de chuva superou os 110mm em alguns municípios. Em Arroio Grande, as chuvas intensas deixaram ruas alagadas. Várias prefeituras relataram destelhamentos de casas e outras edificações devido aos fortes ventos, como em Santana do Livramento, Cacequi, São Borja e outras. Em São Pedro do Sul, um toldo caiu no hospital municipal e em Engenho Velho o telhado do pavilhão comunitário foi parcialmente danificado . Em Frederico Westphalen, parte do telhado do Comando da Brigada Militar (CBMRS) foi atingido pelo vento.