Cerca de 893 mil de clientes seguem sem luz no Rio Grande do Sul

Atualizada às 16h23min

ventos de mais de 140 km/h em Soledade e acumulado de chuva de quase 130mm em Jaguarão, provocando bloqueio de estradas, quedas de árvores, galhos e afetando o fornecimento de energia. Segundo levantamento da CEEE Equatorial e da RGE, são cerca de 893 mil pontos sem luz que ainda permanecem sem energia elétrica na tarde desta quinta. temporal que atingiu o Rio Grande do Sul entre a quarta-feira (20) e a madrugada desta quinta (21) teve, provocando bloqueio de estradas, quedas de árvores, galhos e afetando o fornecimento de energia. Segundo levantamento da CEEE Equatorial e da RGE, são cerca deque ainda permanecem sem energia elétrica na tarde desta quinta.

Na área da CEEE Equatorial, cerca de 710 mil clientes estão sem energia. As regiões mais atingidas são Metropolitana, Sul e Centro-Sul.

Já a RGE informa que o temporal atingiu toda a área de concessão, deixando 183 mil clientes sem luz. As regiões mais afetadas até o momento são Santana do Livramento, Santo Ângelo, São Borja, Cachoeirinha, Gravataí, Alegrete, Canoas, São Gabriel, Espumoso e São Luiz Gonzaga, representando 06% do total de clientes da empresa.



As equipes da RGE estão totalmente mobilizadas e trabalham para restabelecer o serviço aos clientes sem energia no menor prazo possível.