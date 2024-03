Inmet emite alerta para temporais em todo o Estado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para o risco de tempestades em todo o Rio Grande do Sul entre às 4h e às 12h desta quinta-feira (21). Com as chuvas podendo superar os 60mm/h e os ventos acima de 100km/h, é alta a possibilidade de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário. Centro, Oeste, Sul e Leste devem a ser as regiões mais afetadas.

Acompanhando as chuvas, uma intensa frente fria também cruza o território gaúcho ao longo desta quinta-feira, diminuindo as temperaturas. Entre o amanhecer, muito abafado, e a noite, o declínio será superior a 10°C em diversos municípios. Na Campanha e Zona Sul, a noite deverá terminar com marcas ao redor de 14°C

Na Capital, a situação será a mesma e, a maior preocupação, é com os danos que podem ser provocados pelo temporal. Porém, passada a chuva, o sol predomina com previsão de temperatura amena. Na medida em que o tempo refresca, o risco de temporais diminui.

No final da tarde desta quarta-feira (20), tanto o governador Eduardo Leite quanto o prefeito da Capital, Sebastião Melo, se manifestaram através das redes sociais. Leite pediu para que a população se mantenha em situação de segurança, enquanto Melo prometeu que todas as equipes da prefeitura estarão de prontidão ao longo da madrugada.