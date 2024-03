Chegada do outono marca o fim do 'El Niño' e grandes oscilações climáticas

O outono de 2024 começa à 0h06min desta quarta-feira (20) no Hemisfério Sul. Segundo a meteorologista da MetSul, Estael Sias, a chegada da estação marca o fim do 'El Niño', que deverá perder força ao longo das próximas semanas. "A medição da temperatura no oceano já registrou um grau e um décimo mais quente do que o normal dentro de um patamar de intensidade moderada. Em seguida, se apresentará uma neutralidade climática, principalmente na segunda metade da estação", afirmou.

De acordo com a MetSul meteorologia, o Oceano Pacífico deve entrar uma fase de neutralidade, ou seja, sem El Niño ou La Niña, mas que será breve e vai estar presente durante grande parte do outono que se inicia. No final da estação ou no começo do inverno se espera que condições de La Niña já estejam presentes ou muito próximas de serem declaradas oficialmente com um evento em curso.

O comportamento da temperatura no Oceano Pacífico será determinante para o clima neste outono. Neutralidade é frequentemente confundida com normalidade. Assim, tanto na precipitação como na temperatura os sinais podem ser mistos no decorrer da estação.



Ainda segundo a especialista, o outono é marcado, tipicamente, por uma transição climática no Rio Grande do Sul e mescla características de verão e inverno. "Haverá uma grande alternância de temperatura. O inicio tem mais dias quentes e amenos. Já com o passar das semanas o frio marcará presença. Essas grandes mudanças de temperatura produzem frentes frias e ciclones extratropicais, dando inicio a um período de chuvas mais abrangentes", destaca Estael.

Ela afirma que já na quinta-feira (21), primeiro dia integral de outono, uma intensa frente fria cruzará o Rio Grande do Sul. A MetSul avalia que 15% a 30% da média histórica de chuva de toda a estação pode acontecer já neste primeiro dia. "Além disso, a expectativa é de chuva acima da média entre abril, maio e junho. O sexto mês do ano deve apresentar um frio mais intenso e com fenômenos de típicos do período, como geadas e quem sabe algum episódio de neve. Será muito comum vermos dias em que haja muita alternância de temperatura, aquele bota casaco e tira casaco clássico", informou a especialista.