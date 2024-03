Semana começa com calor e risco de temporais no RS

A MetSul adverte para uma nova rodada de temporais no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (18). O cenário é preocupante em municípios do Oeste gaúcho que já receberam volumes muito altos de chuva na semana passada e o retorno da chuva forte poderá agravar a situação dos rios.

O sol aparece em cidades da Metade Norte no turno da manhã com previsão de aquecimento e sensação de calor. Na fronteira com o Uruguai, a chuva começa mais cedo e poderá ocorrer entre a madrugada e o turno da manhã. Entre a tarde e a noite, a tendência é se espalhar por todas as regiões. Trata-se de chuva associado ao calor e à umidade e, portanto, muito irregular e mal distribuída. Há risco de temporais isolados com raios e rajadas de vento. Segundo a MetSul, não se descarta granizo.

Em Porto Alegre, o dia será de intenso abafamento com sol e nuvens. Entre a tarde e à noite, o calor e a umidade produzem nuvens com previsão de pancadas de chuva e em alguns pontos poderá ter forte intensidade.

A terça-feira (19) e a quarta (20) seguirão muito abafadas com pancadas de chuva isoladas e eventuais tempestades, sobretudo, na quarta. Na quinta-feira (21), uma frente fria intensa irá provocar chuva forte com potencial de tempo severo na capital e região metropolitana.



RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 34°C

Mínima: 18°C



PORTO ALEGRE

Máxima: 33ºC

Mínima: 22ºC