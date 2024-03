Veja quais são os 31 municípios gaúchos sem infestação da dengue

Desde o dia 12 de março, o Rio Grande do Sul está em situação de emergência em razão da dengue. Atualmente, o Estado tem 26.618 casos confirmados da doença em 2024. Outros 13.929 casos suspeitos estão sob investigação. Um total de 25 pessoas já perderam a vida para a dengue no RS no ano.

Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), 466 municípios gaúchos estão infestados pela circulação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. Ou seja, apenas 31 (6,2%) das 497 cidades do Rio Grande do Sul não são consideradas infestadas pela Saúde estadual.

Os municípios que não estão infestados pelo mosquito se localizam, em sua maioria, nas regiões Nordeste e Sul gaúchas.

Confira abaixo quais são as cidade do RS que não estão infestadas pelo Aedes aegypti: