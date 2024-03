Calor começa a perder força e temporais chegam ao Estado

O pior já passou. Depois de dias com a temperatura muito acima do padrão esperado para esta época do ano, o calor começa a perder força neste final de semana e dá lugar à umidade, que trará consigo a chuva para todas as regiões do Rio Grande do Sul.

Segundo Estael Sias, da MetSul Meteorologia, a onda de calor que atinge o Estado é consequência, além da influência do El Niño, de um bloqueio atmosférico, que deixou a chuva parada entre o Brasil e o Uruguai. “Agora, este bloqueio está cedendo, mas os próximos dias continuarão sendo quentes, mesmo que com patamares inferiores aos atingidos entre quarta e quinta-feira”, explica a meteorologista.

Desse modo, a sexta começa bastante abafada em grande parte do território gaúcho, devido à elevada umidade. Nos municípios de fronteira com o Uruguai, a instabilidade avança com pancadas de chuva e temporais isolados desde cedo. Ao mesmo tempo, na Metade Norte, o sol predomina e a temperatura sobe com máximas ao redor dos 32°C.

Em Porto Alegre, a situação será a mesma, com máxima de 30°C e mínima na casa dos 23°C. Entre à tarde e à noite não se descarta chuva isolada e passageira, com risco de temporais.

No final de semana, a queda na temperatura se acentua mais um pouco e o sábado, principalmente, será um dia de alto risco de tempestades, com chuva volumosa, raios e vendavais. Na Capital, esta situação será intensificada entre a tarde e a noite. No domingo, a precipitação será mais restrita a faixa Norte, mas, ainda assim, pode aparecer em praticamente todos os pontos do território gaúcho.