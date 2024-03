Edital para programa de monitoramento de vias por inteligência artificial em Porto Alegre deve será lançado em breve

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) lançará um edital para contratação de empresas para um programa de monitoramento de vias utilizando inteligência artificial (IA) na cidade. Chamado de Gerenciamento Integrado de Pavimento (GIPAV). A data específica ainda não foi divulgada, mas mais detalhes serão publicadas em breve no diário oficial da prefeitura, como explica o Secretário Municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia.

Segundo ele, o edital se encontra no âmbito de um financiamento de 60 milhões do Banco do Brasil para a cidade de Porto Alegre, que abrange novos projetos e obras para recuperação de vias, assim como o sistema de monitoramento. As intervenções para recuperação estão em andamento, enquanto o edital para contratar a empresa para o sistema de monitoramento está prestes a ser publicado.

Garcia relata que, com o auxílio de inteligência artificial, será atualizado o cadastro viário da cidade, levantando quais vias são asfaltadas ou não. Também será gerada uma ordem de serviços para agilidade no atendimento e permitir monitorar a qualidade dos serviços realizados, com veículos que vão rodar a cidade com equipamentos capazes de detectar imperfeições das vias, além de selecionar as que mais necessitam de intervenções.

Conforme explica, esse tipo de levantamento auxiliará o poder público com maior celeridade. "A gente tem uma capacidade finita, então nós precisamos ter cada vez mais monitoramento e formas de balizar nossas decisões", complementa.