Pan American School se consolida como única escola internacional no RS

A Pan American School, única escola internacional do Rio Grande do Sul, proporciona aos alunos a aprendizagem em inglês da Educação Infantil ao Ensino Médio, oferecendo oportunidades para o desenvolvimento das habilidades acadêmicas e socioemocionais através de vários projetos. Com sede na avenida João Obino, em Porto Alegre, a escola conta com 432 estudantes de 15 nacionalidades.

Ao término do período escolar, o estudante recebe o diploma brasileiro e também a certificação norte-americana, o que possibilita tanto estudar em uma universidade no Brasil quanto no exterior. “Essa diversidade é o que nos diferencia”, destaca Bárbara Ribeiro, diretora do Programa Brasileiro da Pan American School. Nesta quinta-feira (29), Bárbara visitou o Jornal do Comércio e foi recebida pelo diretor-presidente Giovanni Jarros Tumelero e pela diretora de projetos do JC, Stefania Tumelero.

A diferença entre o formato de ensino da instituição e o de uma escola bilíngue é que na Pan American School as aulas são em inglês com um tempo dedicado à Língua Portuguesa. Nas bilíngues, geralmente as aulas são ministradas meio a meio entre os dois idiomas. Neste ano, a instituição está ampliando a partir do segundo semestre o espaço dedicado à Língua Portuguesa, que terá uma carga horária superior a 90 minutos diários até o 5º do Ensino Fundamental. A partir dessa fase, as sinapses para a compreensão do idioma já estão sólidas e o tempo dedicado ao português diminui.

“Iniciamos uma nova estrutura para fortalecer a língua mãe porque nossos alunos são sujeitos bilíngues. Estudos mostram que a boa formação da língua materna garante o sucesso na aquisição do segundo idioma, e para isso é necessária mais exposição à língua materna”, explica Bárbara. Além da Língua Portuguesa, o Programa Brasileiro da Pan American é composto por Literatura e Estudos Sociais Brasileiros e tem aprovação do Ministério da Educação do Brasil (MEC).

A escola adota o calendário de aulas norte-americano, com o ano letivo iniciando no mês de agosto. As férias mais longas são entre junho e julho, quando é verão no Hemisfério Norte. Em dezembro, as aulas se estendem até o fim do mês, tendo retornado neste ano no dia 29 de janeiro. Também é feito o chamado “spring break”, que é uma pausa nas aulas na primavera. Aqui no Brasil ocorre em outubro, na semana do feriado de Nossa Senhora Aparecida e do Dia dos Professores. Os demais feriados brasileiros e regionais também são cumpridos.

No Ensino Médio, os alunos podem cursar disciplinas eletivas preparatórias para prestar o vestibular brasileiro. “Havia uma cultura de que a Pan American School apenas formava alunos para estudarem no exterior, mas isso mudou”, afirma a analista de Comunicação e Marketing da escola, Melanie Caffarate.

Além de ser uma oportunidade de aprendizado para aquelas famílias que almejam morar no exterior ou que seus filhos possam no futuro estudar fora do País, a escola tem muitos filhos de estrangeiros que vêm trabalhar no Rio Grande do Sul. “Recebemos muitos profissionais de multinacionais que podem optar por ficar em qualquer cidade do País, mas ao saber que na Pan American os filhos estudarão e ao se mudar poderão continuar o estudo em outro lugar escolhem vir para o Estado”, diz Bárbara. Cerca de 80% do quadro de alunos é de brasileiros, sendo o restante estrangeiros. No quadro docente, o percentual de professores de outros países é elevado, e a média é de 6:1 professor por aluno, o que garante o aprendizado com um ensino bem individualizado.

O ingresso na Pan American School é feito mediante entrevistas e testes de nivelamento para saber a proficiência do aluno em inglês, não sendo eliminatório. A escola já está recebendo interessados para as matrículas referentes ao ano letivo de 2024, que começa em agosto.

A instituição incentiva diversas aptidões entre os alunos, como serem comunicadores eficazes, questionadores íntegros e de mente aberta, pensadores, solidários e cidadãos do mundo, entre outras qualidades. São desenvolvidas diversas iniciativas junto à comunidade escolar e externa e também com ex-alunos. Entre as ações sociais, os alunos realizam o Projeto Feijão com Arroz , que beneficia instituições através da doação de alimentos não-perecíveis.