Alunos de escola de Porto Alegre organizam evento de empreendedorismo no Tecnopuc

20 Fevereiro 2024

Promovido por alunos da da escola Pan American School (PAS) nesta terça-feira (20), o TEDxYouth@PAS vai abordar temas como empreendedorismo, ciência e tecnologia

Pensando em replicar os ideais da conferência reconhecida mundialmente TedX, os alunos da escola Pan American School (PAS) de Porto Alegre organizaram o TEDxYouth@PAS, uma série de palestras focadas em compartilhar boas ideias sobre tecnologia, empreendedorismo, educação e ciência.O evento acontecerá nesta terça-feira (20), no auditório do Tecnopuc, na avenida Ipiranga, n° 6681, e contará com seis palestrantes, incluindo um aluno e um ex-aluno da instituição. Entre eles, estão nomes como Laura Bier, criadora da plataforma Roubadinhas; Danielle Fortes, diretora sênior de produtos da Oracle; Fausto Vanin, agente de transformação digital; Nara Dib, gerente da ONG Sol Maior; Sérgio Gabardo proprietário da Gabardo Transportes; João Becker, ex-aluno da Pan American e Eric Amodeo Elbling, estudante do último ano da escola e criador do projeto CyclE, de reciclagem de lixo eletrônico.