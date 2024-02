JC Te Lembra: crise diplomática, reunião do G20, Liquida Porto Alegre e Grenal 441

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

VÍDEO: notícias da semana em 1 minuto

semana foi marcada pela crise diplomática entre Brasil e Israel . O debate teve início após o presidente Lula afirmar que as ações militares de Israel na Faixa de Gaza configuram um genocídio e comparar com o Holocausto.

encontro de ministros das Relações Exteriores do G20 reunião foi marcada por uma falta de consenso do grupo reuniu autoridades de 28 países e 15 organizações internacionais no Rio de Janeiro nesta semana. Aem debater as guerras em curso, em especial na Faixa de Gaza e na Ucrânia.

Flávio Dino tomou posse como novo integrante do STF O ex-ministro da Justiça. A cerimônia contou com a presença do presidente Lula.

ex-presidente Jair Bolsonaro ficou em silêncio durante depoimento à Polícia Federal sobre suposta participação em uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A defesa de Bolsonaro alega falta de acesso ao processo.

mercado elevou para 1,68% a projeção de expansão da economia brasileira em 2024 Na economia, o. A estimativa do boletim Focus ainda estima um aumento de 2% para o PIB de 2025, a mesma projeção para 2026 e 2027.

manter a passagem de ônibus em R$ 4,80 em 2024 Porto Alegre decidiu. A tarifa está congelada nesse valor desde junho de 2021.

Morreu o empresário Abilio Diniz , que criou um império com o Grupo Pão de Açúcar. Ele faleceu aos 87 anos após ser internado com uma quadro de pneumonia.

Sete em cada 10 porto-alegrenses pretendem comprar durante o Liquida Porto Alegre . A campanha começou oficialmente nesta sexta-feira e tem duração de 10 dias.