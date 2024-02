JC Te Lembra: PIS/Pasep, suspeitas envolvendo Bolsonaro, omissão no 8/1 e viagem de Lula

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

sacar o valor do abono salarial do PIS e do Pasep em 2024 Cerca de 1,7 milhão de trabalhadores com carteira assinada nascidos em janeiro podem. O valor foi disponibilizado na quinta-feira e a quantia está disponível no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e no Portal Gov.br.

Ministério da Justiça disse que há uma "crise no sistema prisional" após a fuga de dois detentos do presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Esta foi a primeira fuga registrada em presídios federais do País na história.

Jair Bolsonaro planejava aguardar nos Estados Unidos uma tentativa de golpe de Estado no Brasil A Polícia Federal (PF) suspeita que o ex-presidente. A operação da PF sobre o assunto aponta que Bolsonaro transferiu 800 mil reais para um banco estadunidense antes de viajar ao país no fim de 2022.

tornar réus ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria parapor omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2022.