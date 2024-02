Procissão de Navegantes atrai milhares de fiéis em Porto Alegre

tradicional procissão de Nossa Senhora dos Navegantes atraiu milhares de pessoas nas ruas de Porto Alegre nesta sexta-feira (2). O sol e o calor de quase 30°C já nas primeiras horas da manhã não espantaram os fiéis que quiseram prestar suas homenagens à padroeira da Capital. Também Sebastião Melo e a deputada federal Maria do Rosário. atraiu milhares de pessoas nasnesta sexta-feira (2). O sol e o calor de quase 30°C já nas primeiras horas da manhã não espantaram os fiéis que quiseram prestar suas homenagens à padroeira da Capital. Também políticos e autoridades compareceram ao evento , entre eles o prefeito

O dia começou com uma missa realizada na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, no Centro Histórico, às 7h. A igreja estava lotada de pessoas que se aproximavam da imagem sacra com rosas brancas e azuis. A celebração foi promovida pela Arquidiocese de Porto Alegre com apoio da prefeitura.

Por volta das 8h, teve início a procissão com a imagem da santa. Carregada por remadores, a imagem foi seguida por uma multidão de fiéis que entoaram cantos e vivas à Nossa Senhora.

A caminhada percorreu as avenidas Mauá e Castelo Branco em direção ao Santuário de Navegantes, próximo à antiga Ponte do Guaíba.

A família de Jussara Menegotto Henriques (70) fez a caminhada unida. Acompanhada da filha, Impéria Fuigueiró (50) e do neto, Caleo Figueiró (10), Jussara resume a procissão em uma palavra: esperança. Impéria faz a caminhada em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes há 25 anos e leva o filho desde que ele nasceu; neste ano, foi a primeira vez que foi acompanhada da matriarca.

Também foi a primeira vez que Gilda Solange Câmara da Costa, (60) e Eduarda Câmara da Costa Vieira (14), mãe e filha, foram juntas à procissão.

Gilda não frequentava o cortejo há 10 anos, então convidou a Eduarda para retomarem a tradição. As duas afirmam que respeitam todas as religiões e não acreditam que precisem se enquadrar em apenas uma.

“Nós somos devotas de Nossa Senhora dos Navegantes, que é Iemanjá na religião Umbanda. Desde que me conheço por gente fui agradecendo e pedindo e ela sempre nos ajudou e nos acompanhou em todos os momentos”, diz Gilda.

Com uma imagem da santa e um terço na mão, a filha complementa que Nossa Senhora dos Navegantes representa uma forma de luz para ela. “Acho que aqui é uma forma de agradecimento, é a primeira vez que estou com ela caminhando. Queria poder ir ao mar, pois sinto que é a casa dela, mas me sinto próxima aqui e acho que estou agradecendo e começando o ano da melhor forma”, destaca Eduarda.

O cortejo chegou ao Santuário de Navegantes por volta das 10h20min. Lá, outros milhares de fiéis esperavam a chegada da padroeira. Uma delas era Aurelina Alves (84 anos) que cantava músicas e balançava seu terço para os céus.

Católica desde a infância, dedica o dia 2 de fevereiro para celebrar Nossa Senhora dos Navegantes.

"Claro, Nossa Senhora mãe de Jesus é uma, tem muitos títulos; como ela disse ‘voltarei sempre’ e essa é uma das formas de aparição dela", explica Aurelina.

"Santa mãe dos navegantes, sobre nós lançai o olhar”, cantavam os fiéis na chegada da imagem ao santuário.

Às 10h30min, teve início uma missa campal, celebrada pelo arcebispo metropolitano Dom Jaime Spengler.

Outras homenagens a Nossa Senhora dos Navegantes estão previstas para acontecerem na Capital ao longo da tarde. A entronização da imagem acontece ao entardecer, com encerramento previsto para às 19h.