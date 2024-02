Políticos participam de celebrações de Navegantes em Porto Alegre

Diversas autoridades e personalidades políticas participaram das homenagens à Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira de Porto Alegre e de outras 36 cidades gaúchas, nesta sexta-feira (2). Entre os presentes nas celebrações da Capital, o prefeito Sebastião Melo (MDB) e a deputada federal Maria do Rosário (PT), dois dos principais nomes à sucessão municipal em 2024.

O ex-governador e ex-prefeito porto-alegrense Olívio Dutra (PT) também estava na movimentação, como um assíduo participante da procissão.

Maria do Rosário aguardava o início da missa nos primeiros bancos da igreja antes das 7h. A deputada cumprimentou colegas de vida política e cidadãos que se aproximaram.

Olívio Dutra participou da movimentação desde a igreja até as ruas em mais uma edição da festa. Fotos: Evandro Oliveira/JC

“Hoje celebramos uma das datas mais lindas do Brasil. Em azul e branco, honramos a mãe das águas, guardiã dos navegantes, representando o sincretismo cultural e religioso que nos conecta. Que Nossa Senhora dos Navegantes nos abençoe. Que o Brasil se inspire no amor e respeito que essa data representa. Odoya, Iemanjá!”, escreveu Maria do Rosário nas redes sociais, em que publicou uma foto ao lado de Olívio Dutra.

Já Melo chegou às 7h15min, acompanhado da primeira-dama, Valéria Leopoldino. O atual prefeito se sentou no primeiro banco da igreja do Rosário, onde ocorreu a missa de largada dos eventos de Navegantes, e cumprimentou os políticos presentes nas primeiras fileiras, incluindo a deputada, com um breve aperto de mão.

Maria do Rosário vestiu azul para prestigiar a celebração de "uma das datas mais lindas do Brasil", disse ela

“Esse evento praticamente nasceu com a cidade, a mãe dos navegantes, especialmente porque entre tantas belezas que têm a nossa cidade, tem o nosso rio. Por muitos e muitos anos, ela foi feita por água. Já há algum tempo, é feita por terra. Aqui eu vejo pessoas na busca de um mundo melhor, ou seja, quem está desempregado está aqui procurando emprego; quem tem uma doença, está aqui para curar a doença, está aqui pela paz espiritual”, afirmou o prefeito, ao conversar com a reportagem do Jornal do Comércio.

Também estiveram nas celebrações o presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, Mauro Pinheiro (PL), a vereadora Comandante Nádia (PP), o ex-vereador João Carlos Nedel, e o secretário de Habitação e Regularização Fundiária da Capital e diretor-geral do Demhab, André Machado.