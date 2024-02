Veja em quais cidades do RS será feriado de Navegantes nesta sexta-feira

O dia 2 de fevereiro, em que serão feitas homenagens a Nossa Senhora dos Navegantes, será feriado em Porto Alegre e em mais 36 cidades do Rio Grande do Sul. Nesses municípios, haverá alterações no funcionamento dos serviços públicos onde a data é considerada feriado municipal. Nesses locais, a maioria das repartições estará fechada. Na segunda-feira (5), as atividades serão retomadas.

• LEIA MAIS: Serviços estaduais têm alteração nos municípios que aderem ao feriado de Nossa Senhora dos Navegantes

Em Porto Alegre, uma multidão de fiéis é esperada nesta sexta-feira (2), para a procissão que celebra Nossa Senhora dos Navegantes - também chamada de Iemanjá. As homenagens iniciam às 7h, com uma missa na igreja do Rosário, na rua Vigário José Inácio, no Centro Histórico. Logo após, por volta das 8h, terá início a procissão com a imagem da santa passando pelas avenidas Mauá e Castelo Branco até o Santuário dos Navegantes, próximo à antiga Ponte do Guaíba.

A expectativa é de que o cortejo chegue ao Santuário de Navegantes por volta das 10h. Às 10h30, inicia uma missa campal, celebrada pelo arcebispo metropolitano dom Jaime Spengler. Depois, serão rezadas missas em homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes, ao longo da tarde, e a entronização da imagem ao entardecer, com encerramento da festa previsto para as 19h.

Navegantes é feriado em 37 cidades gaúchas. Confira a lista: