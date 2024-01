Serviços estaduais têm alteração nos municípios que aderem ao feriado de Nossa Senhora dos Navegantes

Na sexta-feira (2/2), no sábado (3/2) e no domingo (4/2) haverá alterações no funcionamento dos serviços públicos estaduais nas cidades que aderem ao feriado de Nossa Senhora dos Navegantes, também conhecido como Dia de Iemanjá, conforme Decreto nº 57.373, de 19 de dezembro de 2023.

Confira as mudanças oferecidas pelo governo do Estado:

Segurança Pública



Telefones de emergência:

Polícia Civil – plantão para emergências: 197

SSP – disque-denúncia: 181

Polícia Civil (Whatsapp/Telegram): (51) 98444-0606

Delegacia online: www.delegaciaonline.rs.gov.br

Denúncia digital: www.ssp.rs.gov.br/denuncia-digital

Brigada Militar (BM): 190

Corpo de Bombeiros: 193

Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM): 198

Denarc (plantão 24 horas para denúncias de tráfico de drogas): 0800 0518 518

Defesa Civil Estadual: 199

Saúde



Hemocentro

Sexta-feira (2/2): fechado

Retorno do atendimento na segunda-feira (5/2), às 8h

Endereço: av. Bento Gonçalves, 3.722, bairro Partenon – Porto Alegre

Telefone: (51) 3901-1004



Samu

Plantão 24 horas

Telefone: 192



Centro de Informações Toxicológicas (CIT)

Plantão 24 horas

Telefone: 0800 721 3000

Procon RS



O Procon RS somente atende consumidores de municípios onde não há Procon local instalado. Para agendamento de atendimento na capital, acesse esta página Sexta-feira (2/2): fechado. Atendimento eletrônico por meio do site para registro de reclamações.

IPE Saúde



Sexta-feira (2/2): fechado, não haverá atendimento presencial ou por telefone.

Ouvidoria-Geral do Estado (OGE)





Retorno do atendimento presencial na segunda-feira (5/2), das 8h às 12h e das 13h30 às 18h.

Endereço: Centro Administrativo do Estado - av. Praia de Belas, 1.501 - térreo, bairro Praia de Belas, Porto Alegre

E-mail:

Telefone: 0800 541 6136

Sexta-feira (2/2): sem atendimento presencial.

Retorno do atendimento presencial na segunda-feira (5/2), das 8h às 12h e das 13h30 às 18h.

Endereço: Centro Administrativo do Estado - av. Praia de Belas, 1.501 - térreo, bairro Praia de Belas, Porto Alegre

E-mail: [email protected]

Telefone: 0800 541 6136

Site: ouvidoriageral.rs.gov.br

Detran RS



Sexta-feira (2/2): fechado



Sem atendimento na sede administrativa em Porto Alegre (Rua Washington Luis, 904) e nos credenciados em municípios que tenha instituído o feriado municipal de Nossa Senhora dos Navegantes.



As agências do Tudo Fácil Zona Norte e Zona Sul de Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande, bem como o chat da autarquia não funcionarão na data.



O Disque-DetranRS (0800 905 5555) funciona normalmente, assim como as agências do Tudo Fácil nos municípios de Caxias do Sul, Lajeado e Passo Fundo.



Sábado (4/2): todas as unidades presenciais do Tudo Fácil funcionarão normalmente, conforme agendamentos prévios. O chat retorna na segunda-feira (5/2).