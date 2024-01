Resumo da semana: Nova Indústria Brasil, investimento da GM e indicados ao Oscar

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

VÍDEO: notícias da semana em 1 minuto

Governo Federal anunciou plano de ações Na economia, opara estimular o desenvolvimento do setor industrial brasileiro. Chamado de Nova Indústria Brasil, o programa terá R$ 300 bilhões disponíveis para financiamento até 2026.

projeto de lei para estabelecer parâmetros de arborização urbana O governo do Rio Grande do Sul pretende ingressar com um. O objetivo é conciliar a operação e manutenção da rede elétrica com a vegetação ao redor.

GM anunciou o investimento de R$ 7 milhões no Brasil , mas ainda não detalhou qual será o aporte na planta de Gravataí.

Carris, empresa pública de transporte coletivo de Porto Alegre, foi oficialmente vendida nesta semana. Quem irá assumir a operação na Capital é a Empresa de Transporte Coletivo Viamão, que arrematou a Carris por R$ 109 milhões de reais em outubro do ano passado.

operação prendeu quatro pessoas por fraudes em licitações da Secretaria de Educação de Porto Alegre (Smed). A Uma das pessoas presas pela Operação Capa Dura é a Umaex-secretária de educação Sônia da Rosa.

Rússia acusa a Ucrânia de abater um avião de transporte militar Na área internacional, aque caiu em região fronteiriça perto da Ucrânia. Todas as 74 pessoas a bordo morreram, incluindo 65 supostos prisioneiros ucranianos.