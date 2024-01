Projeto de lei com parâmetros de arborização será encaminhado à AL-RS

Até a primeira quinzena de fevereiro, o governo do Rio Grande do Sul pretende ingressar com um projeto de lei para estabelecer parâmetros de arborização urbana. O objetivo é conciliar a operação e manutenção da rede elétrica com a vegetação ao redor. O governador Eduardo Leite frisa que essa norma ajudará a padronizar o manejo das árvores.

Além disso, ele adianta que será criado um programa estadual para dar suporte aos municípios para a elaboração ou revisão dos planos diretores de arborização. A iniciativa contempla ações como financiamento e apoio técnico a essas ações. “Não é para sair removendo árvores, para simplesmente tirar a arborização que tem função ambiental e climática, é para que a gente possa fazer a melhor convivência com a prestação do serviço de energia elétrica”, afirma o governador.

Leite participou nesta quarta-feira (23), no Palácio Piratini, de reunião com representantes de órgãos reguladores do setor elétrico, presidentes das concessionárias de energia do Rio Grande do Sul e políticos para discutir os impactos e possíveis ações futuras que podem adotadas em novos eventos climáticos como o da semana passada, que causou a falta de luz para mais de 1 milhão de consumidores da CEEE Grupo Equatorial e RGE.

Durante o encontro, dividido em duas etapas, uma operacional com a avaliação de falhas e dificuldades do enfrentamento da falta de luz e outra com lideranças políticas, Leite aproveitou para reforçar que continua convicto quanto ao acerto da privatização da CEEE. Ele recordou que a distribuidora, quando estatal, corria o risco de perder a sua concessão por não cumprir metas de atendimento e econômico-financeiras.

Já o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, lamentou o que ocorreu no Rio Grande do Sul após o temporal e admitiu que houve uma demora no restabelecimento da energia por parte das concessionárias. No entanto, questionado sobre a proporção dessa “demora”, ele comentou que era algo difícil de precisar.

“Mas, o que eu posso afirmar é que nenhuma distribuidora de energia elétrica do Brasil foi ou será dimensionada para atender a uma crise como essa sozinha, ela precisará do engajamento dos poderes públicos”, sustenta o dirigente. Ele explica que equipar uma concessionária para dar essa resposta de maneira individual tornaria a tarifa dos consumidores muito elevada.

Feitosa comenta que agora, com a luz praticamente restabelecida para todos os clientes, Aneel e Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) passarão para a etapa de avaliação e apuração de responsabilidades. “E, além disso, identificar o que ocorreu para que possamos, de forma conjunta, estabelecer protocolos e novas legislações para estarmos cada vez mais preparados”, destaca o representante da Aneel. Ele elogia a decisão de constituir uma “sala de crise” no Estado, coordenada pelo governo gaúcho, para organizar ações da defesa civil, bombeiros e concessionárias de energia em uma eventual nova situação de calamidade.

O diretor salienta que as distribuidoras precisarão se reportar de forma mais ostensiva com o poder público. Quanto a possíveis penalidades devido ao mau atendimento, depois da aplicação de multas, a Aneel pode, em casos extremos, recomendar a intervenção administrativa e a cassação da concessão de uma distribuidora.

Por sua vez, a presidente da Agergs, Luciana Luso de Carvalho, revela que será feita uma fiscalização específica em relação ao evento climático da semana passada. Ela cita que um dos problemas evidenciados com o temporal foi a falta de capacitação técnica da CEEE. Luciana também frisa que a companhia precisa melhorar o tempo de restabelecimento das unidades sem energia e a comunicação com seus clientes. "Energia elétrica não é um ativo econômico, é um bem social", defende.

Já o governador lembra que, nos últimos três anos, a Agergs aplicou multas que somam em torno de R$ 200 milhões às duas grandes distribuidoras no Estado. Porém, como as concessionárias recorrem dessas penalidades, boa parte desses recursos ainda não foi desembolsada pelas empresas.