CEEE Equatorial encerra operação de contingência para restabelecer energia no RS

O temporal que atingiu Porto Alegre na última terça-feira (16) chegou a deixar cerca de 650 mil clientes da CEEE Grupo Equatorial sem luz. Uma semana depois, e com previsões de volta do fornecimento de energia que não foram confirmadas, a CEEE Equatorial afirma que está encerrado o plano de contingência. Apesar disso, 491 clientes ainda estão sem energia. A companhia garante, porém, que 99,92% dos afetados pelo temporal já estão com reabastecimento e que o número de clientes com problemas faz parte da média diária normal da companhia.