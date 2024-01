Prefeitura, Estado e CEEE articulam cooperação para podas de árvores

O prefeito Sebastião Melo participou, na manhã desta terça-feira (23), de reunião com a secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Marjorie Kauffmann, o diretor presidente da Fepam, Renato das Chagas e Silva, e o presidente da CEEE Equatorial, Riberto José Barbanera, a fim de articular um termo de cooperação para podas e supressão de árvores que representem risco às redes elétricas em Porto Alegre. O encontro ocorreu no Centro Administrativo Fernando Ferrari, com secretários municipais, representantes jurídicos e operacionais dos órgãos.

Com mediação do Departamento de Energia da Sema, foram apontados pontos focais para a construção do termo. “É o acordo de cooperação com grupos técnicos que vai definir os parâmetros desse trabalho”, sublinhou Marjorie. Uma nova reunião para tratar dos avanços no tema deve ocorrer nos próximos dias.

Segundo o prefeito Sebastião Melo, o encontro foi de suma importância para dar continuidade nas prevenções contra eventos climáticos. “Temos que esclarecer as dúvidas e encontrar um caminho sobre as atribuições de cada um, tanto nas podas preventivas, quanto emergenciais e supressões. O acordo precisa materializar as equipes envolvidas e apresentar uma resposta ao cidadão, reduzindo danos em futuras crises provocadas por eventos climáticos extremos”, afirmou.



O encontro teve as presenças dos secretários municipais de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm; de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia; do procurador-adjunto de Domínio Público, Urbanismo e Meio-Ambiente, Nelson Marisco; do diretor-geral do Dmae, Maurício Loss, além do coordenador setorial da PGE na Sema, Juliano Heinen.